La Universidad De La Salle le apuesta a la educación para impulsar el desarrollo del país

La educación continúa siendo uno de los principales motores de transformación social y desarrollo económico en Colombia. En ese contexto, la Universidad de La Salle fortalece su apuesta por una formación académica conectada con las necesidades de las regiones, el sector productivo y los retos que enfrenta el país.

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Con presencia en Bogotá, Yopal y Bucaramanga, la institución ofrece programas técnicos laborales, técnicos, tecnológicos, de pregrado y posgrado, dirigidos a personas que buscan iniciar, complementar o fortalecer su proceso de formación profesional.

Según explicó el Hermano José Alexander Santafé Andrade, rector de la Universidad de La Salle, la educación tiene un papel fundamental en la construcción de oportunidades para las nuevas generaciones y en la reducción de brechas sociales en distintos territorios.



Formación para diferentes proyectos de vida

Uno de los objetivos de la universidad es ofrecer alternativas de formación para estudiantes con intereses y necesidades diversas. La oferta académica está diseñada para acompañar distintos momentos de la vida, desde quienes buscan ingresar rápidamente al mercado laboral hasta quienes desean avanzar hacia niveles más especializados de formación.



La institución destaca que esta diversidad de programas permite responder a las dinámicas actuales del mundo laboral y a las demandas de sectores estratégicos para el desarrollo del país.

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Educación conectada con los territorios

La Universidad de La Salle también ha consolidado una estrategia de trabajo en regiones, especialmente a través de iniciativas enfocadas en educación rural, liderazgo juvenil y fortalecimiento de comunidades.

Su presencia en diferentes zonas del país busca acercar oportunidades de formación a poblaciones que históricamente han enfrentado mayores barreras para acceder a la educación superior. "Colombia necesita una educación conectada con sus regiones, con el campo, con las ciudades y con los grandes desafíos sociales y productivos", señala la institución.

Preparación para los retos del presente y el futuro

Además de la formación académica, la universidad asegura que sus programas promueven el desarrollo de competencias relacionadas con la innovación, el pensamiento crítico, la sostenibilidad y el compromiso social.

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La apuesta, explican desde la institución, es formar profesionales capaces de generar impacto en sus entornos y contribuir a la transformación de sus comunidades desde diferentes áreas del conocimiento.

Actualmente, la Universidad de La Salle mantiene abiertas sus convocatorias académicas para quienes buscan continuar su formación en programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado, para quienes estén interesados pueden visitar su página web para obtener más información o acercarse a la sede más cercana.