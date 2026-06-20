Así serán los cierres nocturnos en la Autopista Sur por obras del Metro de Bogotá

Con el fin de continuar con las obras de la estación 9-Sena del Metro y la estación Sema de TransMilenio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó que a partir del lunes 22 de junio de 2026 se realizarán cierres nocturnos en la Autopista Sur.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el comunicado, las intervenciones contemplan cierres viales de 24 horas en el tramo comprendido entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 Sur. Además, las obras se desarrollarán por fases, cada una con un objetivo específico.

Etapas de cierre en la Autopista Sur

En la primera fase se implementará un cierre de 24 horas en la calzada occidental exclusiva de TransMilenio. Durante este periodo, los buses del sistema circularán en ambos sentidos por la calzada oriental.



En cuanto al tráfico mixto, entre las 4:00 a.m. y las 10:00 p.m. quedará habilitado solo un carril en el sentido sur-norte. Con el objetivo de garantizar una mejor movilidad, los conductores podrán tomar rutas alternas como la diagonal 46 sur o la calle 30 sur.

Publicidad

De manera simultánea al cierre de 24 horas, también se realizará un cierre nocturno, entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., de todos los carriles en sentido sur-norte. La restricción también incluirá el andén oriental, en el sector comprendido entre la calle 17A Bis y la diagonal 16 Sur.

Finalmente, en la última etapa los cierres nocturnos se transladarán a la calzada mixta en sentido norte-sur entre la av. Primero de Mayo y la calle 8 sur, así como el andén occidental en este mismo sector y en el mismo horario.

Publicidad

Conozca los desvíos autorizados

La Secretaría Distrital de Movilidad aprobó los siguientes desvíos para las etapas 2 y 3: los conductores que transiten por la carrera 30 podrán tomar la calle 30 sur hasta la Autopista Sur, donde podrán seguir con su recorrido.

Para quienes se desplacen por la Autopista Sur hacia el norte deberán tomar la diagonal 46 sur, continuar por la diagonal 40 sur (a la altura de la carrera 50), seguir por la carrera 26G y conectar con la carrera 27 al norte. Desde la carrera 26G también se puede continuar al norte por la carrera 30, alternativa que aplica igualmente para quienes viajen por la carrera 30 sur.

El Distrito de Movilidad ha realizado una serie de recomendaciones a los usuarios para planificar con anticipación sus trayectos y consultar las modificaciones de las rutas zonales del SITP en la aplicación TransMiApp o en la página web. En caso de tener más dudas, puede visitar la oficina de atención al ciudadano.