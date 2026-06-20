Metro de Bogotá completó su recorrido de prueba más extensa: tren llegó hasta la estación cuatro

El Metro de Bogotá sigue sumando hitos en su proceso de construcción y puesta en marcha. Este sábado 20 de junio se realizó la prueba operativa más extensa del tren de la Línea 1 hasta la fecha, un recorrido que permitió verificar el funcionamiento de distintos sistemas y dejó ver el avance de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.



La jornada fue seguida de cerca por algunos ciudadanos que observaron el paso del tren desde sus casas y distintos puntos del sur de la capital.

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Desde la avenida Primero de Mayo con avenida Villavicencio, la periodista Mayira Tenorio reportó en directo las pruebas que marcaron un nuevo paso en el desarrollo del sistema de transporte.

Según explicó, el tren realizó el trayecto más largo ejecutado hasta ahora sobre el viaducto, con un recorrido aproximado de 5,7 kilómetros. Durante el desplazamiento se evaluaron aspectos fundamentales para la operación futura del sistema, entre ellos la velocidad, la resistencia y el comportamiento de los distintos componentes que integran el sistema.



El recorrido se efectuó desde el Patio Taller de Bosa hasta la estación número cuatro, ubicada en el sector de Timiza, en la localidad de Kennedy. Las pruebas permitieron observar al tren circulando a velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora, mientras se verificaba el correcto funcionamiento de los sistemas necesarios para la operación.



El alcalde Carlos Fernando Galán destacó los avances alcanzados durante la jornada y aseguró que el proyecto continúa cumpliendo los objetivos previstos.

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“El Metro de Bogotá ya se está moviendo entre 80 y 90 kilómetros por hora en las pruebas. Estamos entre la Estación 1 y la 2, pero hoy, también, el Metro llegó a la Estación 4. El Metro sigue avanzando, sigue cumpliendo los hitos y garantizamos que este proyecto va a llegar a buen término”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, para llegar a esta fase, el tren tuvo que superar varias etapas previas. Inicialmente se realizaron pruebas estáticas en la vía de lavado intensivo ubicada en el Patio Taller. Posteriormente se desarrollaron pruebas dinámicas en una vía de ensayo de 905 metros, donde el tren fue energizado mediante el tercer riel.

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Tras completar esas verificaciones, comenzó la etapa de integración con el sistema de señalización. Estas pruebas permitieron certificar que el tren estaba en condiciones de salir al viaducto y continuar con las evaluaciones en un entorno más cercano al que tendrá durante su operación.

Antes de cada salida también se ejecutan otros ensayos complementarios. Entre ellos se encuentran las verificaciones de infraestructura y vía férrea con vehículos multipropósito, además de comprobaciones mediante equipos de medición para garantizar que el tren pueda desplazarse sin inconvenientes.

El proceso de pruebas sobre el viaducto comenzó el pasado 22 de mayo, cuando por primera vez el tren se movilizó entre el Patio Taller y la Estación 2 remolcado por un vehículo multipropósito. Más adelante se realizaron recorridos utilizando tracción eléctrica.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el alcalde Galán compartió detalles de la experiencia a bordo durante las pruebas. “Nos fuimos a 90 kilómetros por hora. Vamos cogiendo velocidad en este momento. El tren va a alcanzar una velocidad de 90 kilómetros por hora entre la estación 1 y la estación 2”, expresó.

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También resaltó la estabilidad del recorrido al señalar que “es muy suave” y que durante el trayecto las personas pueden desplazarse dentro de los vagones sin dificultades.

Dos buenas noticias sobre el Metro:



Los trenes ya llegaron hasta la estación 4 en Kennedy y, además, como parte de las pruebas, alcanzaron una velocidad de 90 km/h.



Este sueño, que tanto hemos esperado, por fin es una realidad. pic.twitter.com/FVqZjcTBaO — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 20, 2026

Las pruebas continuarán en los próximos meses. De acuerdo con la información suministrada por el Metro de Bogotá, cada uno de los trenes de la Línea 1 deberá completar 2.500 kilómetros de pruebas sobre el viaducto, de los cuales 500 kilómetros se realizarán en modo manual y 2.000 kilómetros en modo UTO.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co