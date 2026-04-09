Ladrón robó un auto en Bogotá y terminó estrellándose contra una casa en plena persecusión

Una persecusión insólita tomó lugar en el sur de Bogotá cuando un hombre presuntamente hurtó un automóvil blanco. Los hechos ocurrieron en el barrio Abraham Lincoln, de la localidad Rafael Uribe Uribe. Por el hecho fue capturado por la Policía Nacional el individuo, que tiene 20 años de edad.



Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, las autoridades recibieron una alerta a través de la central de radio sobre el hurto de un automóvil. Tras el reporte, varias patrullas activaron un ‘Plan Candado’, estrategia que permitió rastrear el automotor hasta la carrera 10 con calle 52 sur.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante la persecución, el sospechoso descendió del carro mientras aún estaba en movimiento. Esta decisión desató una situación que provocó que el vehículo retrocediera sin control y terminara impactando contra una vivienda del sector. Aunque el hombre intentó escapar corriendo, fue alcanzado y detenido pocos metros después por los uniformados.



Según el testimonio de la víctima, el hoy capturado la habría intimidado para quitarle el vehículo. Tras la captura, el automotor fue recuperado y entregado a las autoridades correspondientes.

El detenido fue trasladado inicialmente a un centro médico para valoración y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la Policía, el joven registra antecedentes judiciales por el mismo delito.



¿Cómo denunciar el hurto a vehículos?

Las autoridades señalaron que, en lo corrido de 2026, han sido recuperados 230 vehículos en Bogotá como parte de las acciones desplegadas para combatir el hurto de automotores en la capital. Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, el CAI más cercano o los canales oficiales de atención.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co