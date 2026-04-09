Luego de que lo abuchearan, renunció gerente de Taxi Imperial y piden levantar bloqueo en El Dorado

Las afueras del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se han vivido tensos momentos en las últimas horas luego de que los conductores de la empresa Taxi Imperial, la cual brinda el servicio de transporte en la terminal aérea, bloquearan la entrada en protesta por supuestas decisiones de la dirección de esa empresa, relacionadas con la llegada de camionetas blancas, las cuales estarían reemplazando los taxis.

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Desde el miércoles en la noche, cientos de taxistas han bloqueado la entrada del Aeropuerto. Incluso, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvo que intervenir y se presentaron fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes. El Ojo de la Noche de Noticias Caracol habló con los trabajadores de Taxi Imperial. "No nos consultaron y nos trajeron unas ordenes de juego que son desleales", indicó uno de los afectados.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno indicó que los manifestantes tenían la intención de movilizar un grupo hacia el Puente Aéreo y se mantenían concentrados en el carril derecho del acceso al Aeropuerto. Tras varias horas, la entidad logró establecer el diálogo con uno de los voceros del gremio, quien manifestó su intención de ser atendidos por el administrador de Taxi Imperial, Julio Jiménez. El sujeto llegó tiempo después, y fue abucheado por los presentes, según quedó registrado en varios videos.



En la mañana de este jueves (09.04.2026), quedó captado en video el momento en el que canductores abuchearon a Julio Jiménez, gerente de la empresa Taxi Imperial en el aeropuerto El Dorado. pic.twitter.com/qnfgwrjddm — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 9, 2026

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Tiempo después, la empresa publicó un comunicado mencionado que aceptó la renuncia de Jiménez, y procedió al nombramiento del Sr. Jhon Jairo Caro, como nuevo gerente operativo. Con respecto a las camionetas blancas, mencionó: "Se retira el personal de impulsadores del servicio de transporte público especial e individual. Con ocasión de esta medida, invitamos a las autoridades públicas a realizar un control más estricto con el fin de evitar la informalidad en la prestación del servicio de transporte público".

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Asimismo, invitó a una mesa de trabajo a los conductores y propietarios de Taxi Imperial, con el fin de establecer la forma más eficiente de optimizar la prestación del servicio. "En virtud de la solución a las peticiones presentadas por los propietarios y conductores de Taxi Imperial, respetuosamente solicitamos levantar el bloqueo y normalizar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional El Dorado", concluyó el comunicado.

Según la más reciente actualización de la Secretaría de Gobierno, "en este momento, los manifestantes se encuentran elaborando el pliego de peticiones. Asimismo, se acerca uno de los voceros del gremio de taxistas, quien solicita la presencia de delegados de las siguientes entidades para dar inicio a la mesa de diálogo: Defensoría del Pueblo, Secretaría Distrital de Movilidad, Ministerio de Transporte, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior y Personería".

LAURA VALENTINA MERCADO

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