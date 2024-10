Las pruebas contra Darwin Beltrán, señalado de asesinar a sus dos hijos en Engativá

Bogotá sigue consternada por el doble asesinato de dos niños de 7 y 4 años, al parecer, a manos de su papá, identificado cono Darwin Beltrán, quien inicialmente habría confesado el terrible crimen, ocurrido el 28 de octubre, sobre las 5:40 de la tarde, en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá.

>>> Vea más: Padre de niños asesinados en Engativá reveló detalles del ataque

Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de 4, fueron las nuevas víctimas mortales de este grave caso. La Policía Nacional capturó a Darwin Beltrán y él, en un primer momento, admitió el doble homicidio. Además, sostuvo que era consciente de su situación legal y que estaba siendo detenido por el ataque fatal contra los pequeños.

Darwin Beltrán tiene antecedentes

El señalado asesino de Susan y Santi tiene antecedentes por violencia intrafamiliar por un ataque en contra de la mamá de las víctimas mortales en el año 2019. En dicho momento, Beltrán le causó heridas en el rostro a la mujer. Incluso, presenta anotaciones judiciales por otros delitos como hurto.

Publicidad

Familiares del señalado homicida les dijeron a las autoridades que este se comportaba en su vida diaria como una persona violenta y que presentaba actitudes agresivas, ya que tenía conflictos personales con miembros de su familia y otras personas de manera constante.

Susan Camila y Santi Esteban, niños asesinados por su papá en Engativá - Noticias Caracol

De acuerdo con las autoridades, Darwin Beltrán confesó ante los peritos de Medicina Legal que el ataque en contra de sus hijos lo perpetró luego de que, ocho días antes de los hechos, la mamá de los pequeños haya decidido terminar la relación sentimental que tenía con él. El sujeto, al parecer, la vio bajar de una moto y decidió cometer su injustificable e indignante acto.

Publicidad

Darwin Beltrán le habría mostrado un cuerpo de sus hijos a la mamá

Héctor Vanegas, testigo de los hechos, le dijo a Noticias Caracol en vivo que “fue a las 6:00 de la tarde que escuchamos el alboroto”. Este hombre sostuvo que el papá de Susan Camila y Santi Esteban, por una ventana, le mostró a la mamá de los niños uno de los cuerpos sin vida antes de que ella ingresara a la vivienda. La mujer, en medio del difícil momento, lloraba y gritaba en la calle mientras los vecinos del barrio intentaban entrar a la casa para rescatar a los pequeños. Los ciudadanos de la comunidad estuvieron golpeando las puertas de la vivienda durante varios minutos, hasta que pudieron ingresar, pero era muy tarde y los menores ya habían fallecido.

Leonardo Molina, vecino del barrio Las Ferias, dijo que “no pudimos hacer nada, no pudimos hacer nada, eso es lo más doloroso, que no pudimos hacer nada. Hicimos todo lo que pudimos, tumbamos la puerta, pero ya para qué”. El hombre agregó que lo hecho por Darwin Beltrán “fue algo premeditado, se ve porque todo estaba trapeado, todo estaba mojado, como limpiando las evidencias, y los niños acostaditos en la cama”.

Darwin Beltrán estaba acostado al lado de los cadáveres de sus hijos: testigos

Los vecinos que presenciaron el hecho sostuvieron que el señalado homicida estaba acostado al lado de los cuerpos de los niños y en ese momento aceptó que los había matado. Una fotografía revelada por las autoridades muestra a Beltrán lleno de sangre.

Luego de que la comunidad descubrió lo que hizo Darwin Beltrán, uno de los vecinos lo sacó a rastras de la casa y varias personas quisieron tomar justicia por mano propia. La Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada por una supuesta riña, uniformados hicieron presencia en el lugar y se encontraron con la macabra escena de los menores asesinados. Los agentes terminaron salvando al sujeto antes de que fuera linchado.

Publicidad

“Al llegar nuestros policías capturan a una persona, la cual comete el delito de homicidio con dos menores de edad, de 4 y 7 años. En estos momentos, esta persona se está dejando a disposición de las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación, por el delito de homicidio”, dijo el coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un habitante del barrio Las Ferias indicó que el señalado asesino “ante la sociedad se veía bien, le gustaba jugar mucho microfútbol. Se veía un buen padre, una persona próspera. Lastimosamente, la justicia es una porquería, porque hasta que no mataron estos niños no se ponen las pilas. Ahora hay una madre de familia literalmente traumada, con un dolor inmenso, por culpa de un psicópata que tenía antecedentes de maltrato familiar y que la justicia no supo controlar a su tiempo”.

Darwin Beltrán, señalado asesino de sus dos hijos en Engativá - Noticias Caracol

Publicidad

¿Cuántos niños han sido asesinados en Colombia?

Este lo corrido del año 2024, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, se han registrado al menos 380 asesinatos de menores en Colombia. Entre los casos más recientes, además del de Susan Camila y Santi Esteban en Engativá, se encuentran el de Sofía Delgado y el bebé Alexis Delgado.

Sofía Delgado fue atacada hasta la muerte por Brayan Campo en una tienda de mascotas en Candelaria, Valle del Cauca, mientras que Alexis fue abusado, torturado y asesinado, al parecer, por su tío político Carlos Herrán Rodríguez, en una finca de San Cayetano, Cundinamarca.

Darwin Beltrán, imputado por el delito de homicidio agravado, no aceptó cargos. Por el asesinato de sus hijitos, podría enfrentar una condena de hasta 50 años de cárcel.

>>> Le puede interesar: Velatón por Santi Esteban y Susan Bernal: “Ni un niño más”, el clamor de la comunidad en Engativá