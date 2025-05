Las pruebas que delataron a funcionaria de Migración que exigía dinero a los pasajeros en El Dorado

Los videos de las cámaras de seguridad de El Aeropuerto Internacional El Dorado hacen parte de las pruebas contra la exfuncionaria de Migración Colombia que habría recibido más de 20 millones de pesos en el ultimo año, exigiéndole dinero a los viajeros para no retenerlos mientras realizaban el proceso para salir del país. Noticias Caracol habló con algunos afectados y mostró los videos que fueron claves para que las autoridades descubrieran el delito.

Migración Colombia, a través de un comunicado, explicó que a partir de las denuncias de los viajeros afectados se inició una investigación interna que dio como resultado la captura de la funcionaria. Según la Dijin, en el ultimo año la mujer habría recaudado cerca de cinco mil dólares (alrededor de 20'800.000 pesos colombianos).



El modus operandi de la funcionaria de Migración en El Dorado

La ahora exfuncionaria trabajaba en uno de lo puestos de control migratorio más importantes de la terminal aérea de la capital. Uno de los pasajeros afectados aseguró que esta mujer le negó a él y a su familia la salida del país porque, supuestamente, tenía los permisos vencidos.

Indicó que la exfuncionaria le dijo: "Este permiso no te sirve porque ya aquí apareces en la bases de datos, entonces yo no puedo dejarte pasar". El hombre accedió en dos ocasiones a darle hasta dos billetes de 50 dólares por viajar en México con sus hijas. De manera coincidencial, en el proceso migratorio se topó con la misma trabajadora. En el proceso del pago, contó la victima, se le cayó el dinero.

"Llegó un momento en que yo estaba nervioso y se me cayeron algunos al piso. Yo por querer salir rápido con mis hijas, de llevarlas a México, y llevarlas a donde estaba la mamá, accedí nuevamente. Esta vez fueron dos billetes de 50. Me había tocado la misma persona del 15 de diciembre, pero ella en el momento que nos estaba atendiendo, en el instante no se dio de cuenta, pero después sí, dijo: 'Hay otra vez usted' ", comentó el hombre.

Los mujer, de manera disimulada, ocultaba el dinero que había obtenido. Noticias Caracol

El padre de familia dejó los 100 dólares en el modulo. Según la Policía, la funcionaria de migración estiró su mano izquierda, recogió lo que para la policía anticorrupción es el dinero, con su mano derecha devolvió los documentos a los turistas, y luego, con la misma mano, ocultó lo que sería el dinero debajo de la pierna.

Meses antes, una familia de Estados Unidos, que intentaban salir de Colombia, también cayó en la trampa. La oficial de Migración les exigió los permisos actualizados para sacar a sus dos hijas. El padre aseguró que tenía esos permisos al día, entonces, para no perder el vuelo, denunció que ocultó los 300 dólares entre los papeles y se los entregó a la mujer.



¿Qué viene para la exfuncionaria de Migración?

Tras ser capturada, presentaron a la exfuncionaria ante un juez. En la audiencia el fiscal explicó que la funcionaria también pedía que le transfirieran el soborno por la aplicación de Nequi. El acto de corrupción fue calificado como una vergüenza. "Cómo quedaría la cara de Colombia frente al mundo cuando una funcionaria de Migración que está adscrita desde hace apenas dos años ya tiene este tipo de conductas", dijo el fiscal.

El abogado defensor de la mujer, por su parte, pidió que la medida de aseguramiento privativa de la libertad fuera en el domicilio. La juez aceptó la petición del abogado tras demostrar que la detenida es madre cabeza de hogar. "Son tres menores que, al privarle a la libertad en un centro carcelario, podrían quedar en completo desamparo", aseguró la jueza.

