Abogados hablan de posible extradición de Zulma Guzmán: habría más señalados y fecha clave del caso

Zulma Guzmán Castro, mujer señalada en el caso de homicidio de dos menores de edad en Bogotá por intoxicación con talio, se encuentra en el Reino Unido después de ser rescatada por las autoridades de ese país del río Támesis. Fuentes de Interpol Colombia confirmaron que la empresaria ya fue notificada de la circular roja que pesaba en su contra después de 22 días hospitalizada.

Los médicos que la atendían tras su rescate dictaminaron que está "completamente en la capacidad de ser notificada", permitiendo su traslado a una unidad policial. Guzmán compareció ante la corte de Westminster para su primera audiencia de extradición, un paso que anula la necesidad de un juicio en ausencia y activa el mecanismo para que responda personalmente por el delito de homicidio agravado ante los tribunales de Colombia.



La mujer es la principal sospechosa en el homicidio de dos menores de edad, que fallecieron por intoxicación con talio en abril de 2025. Los abogados de las familias de las víctimas hablaron para Noticias Caracol En Vivo y dieron detalles de lo que podrían ser los siguientes pasos en el caso. El Juzgado 69 Penal Municipal de Bogotá había emitido un edicto emplazatorio, notificación pública fijada en la página de la Rama Judicial y difundida en medios, que buscaba habilitar a la Fiscalía para declararla "persona ausente" y avanzar en la imputación de cargos.



¿Cuáles son los siguientes pasos en el caso del homicidio con talio?

Fabio Humar, el abogado de una de las familias de las víctimas, indicó que tras la negación de Zulma Guzmán de su regreso voluntario al país pueden seguir dos procesos. "Puede ser de extradición o de expulsión. Todo parecería indicar, me atrevo aquí, a lanzar esta hipótesis, que se trata de un proceso de extradición, que tiene un componente administrativo y judicial. Se debe adelantar ante los jueces de Inglaterra".

El abogado aseguró, que a pesar de que el proceso de extradición pueda ser largo, se pueden adelantar otros procesos judiciales y de investigación en el caso. "Colombia como país que requiere, va a adelantar las gestiones necesarias para que no solo se extradite a Colombia, sino permitir que se adelante la imputación de cargos penales por sistemas de telemática". Es decir, la imputación se podría hacer a distancia y avanzar en el caso.

Humar dijo que el expediente de pruebas tiene reserva, por lo que no puede referirse a las pruebas concretas que señalan a Guzmán dentro del crimen. "Le puedo afirmar que la Fiscalía General de la Nación ha hecho un trabajo excepcional en recopilación de elementos materiales probatorios y evidencia física, lo que ha permitido que se llame a juicio de imputación de cargos, es decir, hay suficiente evidencia para señalar, al menos de manera preliminar, que la señora Zulma Guzmán tiene responsabilidad en estos hechos tan dolorosos y lamentables".

El abogado también dijo que no hay proceso de extradición rápido y que puede tener varias instancias y apelaciones. "Eso en general hace que sean procesos de 6 a 8 meses. Sin embargo, lo importante no es donde esté la señora Zulma Guzmán, lo importante es que la Fiscalía General de la Nación pueda imputarle cargos y el proceso pueda iniciar en debida forma, estando ella aquí o allá. Eso para las víctimas realmente no tiene ninguna afectación". De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, habría más personas vinculadas al caso, pero para continuar se le deben imputar los cargos a Guzmán.

Hasta el 13 de enero hay vacancia judicial, por lo que después de esa fecha se espera que se efectúe la imputación de cargos a la mujer, algo que Humar dijo que se espera antes de que termine el mes. Por su parte, Majer Abushihab, abogado de la otra familia de las víctimas, aseguró que a pesar de que Guzmán habría alegado cuestiones de salud mental para no ser imputada, existen evidencias que contrarrestan esa defensa.

"Nosotros estamos absolutamente convencidos que más allá de los problemas que ella pueda tener de salud, hay un elemento que ya la jurisprudencia tiene absolutamente decantado en Colombia y es que la inimputabilidad es un estado que debe verificarse al momento de la comisión del hecho. Aquí hay unos elementos, no puedo dar muchos detalles, pero de lo que hay en la investigación se advierte que lejos de hablar de una inimputabilidad era absolutamente consciente, milimétricamente consciente de cada uno de los pasos que daba a los propósitos de los hechos que se investigan en esta actuación".

Abushihab apoyó los indicios de la Fiscalía en que hay más personas involucradas en este caso. "No puedo dar detalles, pero aquí hay más personas involucradas. Hay varias líneas investigativas y por supuesto eso sí que hace parte de la reserva de la investigación, pero en efecto hay más personas involucradas. Esperamos, ojalá que la señora Guzmán, como lo dijo ante un medio de comunicación, esté dispuesta a colaborar y ella misma ojalá devele todo lo que hay detrás de esto".