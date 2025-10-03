Los cierres en TransMilenio por demolición de puentes en la calle 13

Publicidad
La transformación vial de Bogotá entra en una nueva etapa con la renovación de la calle 13, una obra que promete mejorar la movilidad de miles de ciudadanos pero que, de manera temporal, implicará ajustes en el sistema de transporte.
Como parte del proceso, la Alcaldía programó la implosión de los puentes vehiculares que conectan la Avenida de Las Américas, la calle 13 y la carrera 50, lo que llevará al cierre parcial de dos estaciones de TransMilenio el domingo 12 de octubre de 2025.
TransMilenio informó que las restricciones aplicarán en distintos horarios:
La empresa aclaró que, en caso de que las labores de demolición y remoción de escombros se completen antes de lo previsto, las estaciones podrían reabrirse de manera anticipada.
Durante la jornada, 11 servicios troncales omitirán sus paradas en las estaciones afectadas: A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5.
El resto de las estaciones de la troncal Américas seguirán funcionando con normalidad.
La empresa de transporte instó a los ciudadanos a planificar sus viajes con anticipación, utilizar la aplicación oficial TransMiApp para verificar rutas en tiempo real y contemplar tiempos adicionales en sus trayectos.
Aunque la medida generará incomodidad durante el domingo, la administración distrital insiste en que estas acciones son necesarias para avanzar en la modernización de la infraestructura vial y garantizar una movilidad más eficiente y segura para Bogotá en los próximos años.
El próximo domingo 12 de octubre se realizará la implosión controlada de los puentes en la intersección de Puente Aranda (Av. de Las Américas con calle 13).
Un hecho histórico que marcará el inicio de la Nueva Calle 13, la megaobra… pic.twitter.com/OC7piR4IvT
