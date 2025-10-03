Los cierres en TransMilenio por demolición de puentes en la calle 13

La transformación vial de Bogotá entra en una nueva etapa con la renovación de la calle 13, una obra que promete mejorar la movilidad de miles de ciudadanos pero que, de manera temporal, implicará ajustes en el sistema de transporte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como parte del proceso, la Alcaldía programó la implosión de los puentes vehiculares que conectan la Avenida de Las Américas, la calle 13 y la carrera 50, lo que llevará al cierre parcial de dos estaciones de TransMilenio el domingo 12 de octubre de 2025.



Estaciones que estarán cerradas

TransMilenio informó que las restricciones aplicarán en distintos horarios:



Distrito Grafiti: cerrada de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.

cerrada de 5:00 a.m. a 2:00 p.m. Puente Aranda: cerrada de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La empresa aclaró que, en caso de que las labores de demolición y remoción de escombros se completen antes de lo previsto, las estaciones podrían reabrirse de manera anticipada.



Rutas que modificarán su operación

Durante la jornada, 11 servicios troncales omitirán sus paradas en las estaciones afectadas: A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5.



Al oriente, los buses harán retorno en la estación Carrera 43 – COMAPAN.

Al occidente, el retorno será en la estación Pradera – Plaza Central.

El resto de las estaciones de la troncal Américas seguirán funcionando con normalidad.



Recomendaciones para los usuarios

La empresa de transporte instó a los ciudadanos a planificar sus viajes con anticipación, utilizar la aplicación oficial TransMiApp para verificar rutas en tiempo real y contemplar tiempos adicionales en sus trayectos.

Aunque la medida generará incomodidad durante el domingo, la administración distrital insiste en que estas acciones son necesarias para avanzar en la modernización de la infraestructura vial y garantizar una movilidad más eficiente y segura para Bogotá en los próximos años.



🌆 Bogotá sigue creciendo en infraestructura 🌆



El próximo domingo 12 de octubre se realizará la implosión controlada de los puentes en la intersección de Puente Aranda (Av. de Las Américas con calle 13).

Un hecho histórico que marcará el inicio de la Nueva Calle 13, la megaobra… pic.twitter.com/OC7piR4IvT — TransMilenio (@TransMilenio) October 3, 2025

Publicidad

NOTICIAS CARACOL