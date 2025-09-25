En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Choque entre bus de TransMilenio y camioneta en Las Américas con 68 tiene colapsada la movilidad

Choque entre bus de TransMilenio y camioneta en Las Américas con 68 tiene colapsada la movilidad

Cientos de usuarios se bajaron de los buses articulados para caminar hacia sus lugares de destino, pues el accidente generó un enorme trancón. Aunque el vehículo ya fue retirado, sigue la congestión.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2025
Choque entre bus de TransMilenio y camioneta en Las Américas con 68 tiene colapsada la movilidad
