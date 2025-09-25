Choque entre bus de TransMilenio y camioneta en Las Américas con 68 tiene colapsada la movilidad

En la mañana de este jueves 25 de septiembre la movilidad en dos importantes vías de Bogotá se han visto afectadas por cuenta de un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados los conductores de un bus de TransMilenio y el de una camioneta.

Cientos de usuarios de TM tuvieron que salirse de los buses tras pasar casi una hora sin moverse, por lo que decidieron caminar hacia sus lugares de destino.

La Secretaría de Movilidad informó sobre las 7:50 que ya los vehículos fueron retirados y que la movilidad comenzó a normalizarse. Sin embargo, el caos continúa sobre la avenida Las Américas y la carrera 68.

