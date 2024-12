Los dos robos anteriores en la panadería Masa: ocurrieron en el mismo punto y hubo capturas

Un nuevo atraco se registró este sábado 30 de noviembre en la reconocida panadería Masa, en el norte de Bogotá, puntualmente en la calle 81 con novena, en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, el barrio El Retiro de la localidad de Chapinero.

Según la Policía, dos sujetos ingresaron al establecimiento comercial para robar a quienes estaban allí. En ese momento, un agente del CTI de la Fiscalía que departía en la panadería reaccionó y activó su arma de dotación para defender a esas personas. Algunas versiones indican que uno de los delincuentes resultó herido, pero esa información no ha sido confirmada por las autoridades. Lo que sí se conoció es que los delincuentes se robaron dos celulares y un reloj de alta gama.

Lo alarmante de este hecho es que se suma a otros dos casos similares que se registraron en el mismo establecimiento: el primero, hace un año, a mediados de noviembre de 2013, y el segundo en febrero pasado.

El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció al respecto en sus redes sociales y dijo: "Que se repita un hurto en este sitio no tiene justificación con la vigilancia que se ha desplegado en la zona". En ese sentido, el mandatario local fue enfático en que "la instrucción para la Policía es capturar y judicializar a estos delincuentes". Y adelantó que este domingo se llevará a cabo una reunión con la Policía y la Secretaría de Seguridad para "tomar los correctivos a que haya lugar". "Tenemos que evaluar y replantear las medidas de seguridad", afirmó.

Ante los hechos ocurridos en Masa de la 81 he convocado una reunión extraordinaria de seguridad. Que se repita un hurto en este sitio no tiene justificación con la vigilancia que se ha desplegado en la zona. Tenemos que evaluar y replantear las medidas de seguridad. He… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 1, 2024

Los dos robos anteriores

El primer robo en ese punto de la panadería Masa se registró el 21 de noviembre de 2023. En esa ocasión, dos hombres con armas de fuego irrumpieron en el local y despojaron a uno de los clientes de un reloj de alta gama, tal como ocurrió en el hecho que se registró este sábado.

Tras llevarse el costoso reloj, ese día los ladrones emprendieron su fuga con dirección al sur de Bogotá. Las autoridades iniciaron entonces una serie de actividades para dar con su paradero. En ese entonces, de hecho, se evaluó si los delincuentes tenían previamente identificada a su víctima, pues al momento del robo se dirigieron a ella en el establecimiento comercial para hurtarle el reloj.

"Yo estaba a las 11:40 a.m., sentado en una silla, tomándome un café y hablando por teléfono. Yo le estaba dando la espalda a la puerta, como estaba concentrado en la llamada de un momento para otro, sentí que me tocaron, me amenazaron con un revolver y me obligaron a quitarme el reloj", relató en ese entonces la víctima, quien señaló que, aunque había más personas con objetos de valor en el lugar, los ladrones parecían tener un objetivo claro: su reloj de alta gama.

El segundo caso se registró unos meses después, en febrero de este año. El atraco en esa ocasión fue masivo y se registró hacia las 7:30 p.m, cuando cuatro hombres "fuertemente armados", según testigos, llegaron a la panadería en dos motos. Dos de ellos, dijeron, se quedaron en la puerta, mientras los dos entraron y empezaron a robar a todas las personas presentes. Una vez terminaron, los ladrones se fueron como llegaron, en moto. Las víctimas dijeron que todo pasó en menos de cinco minutos.

"Escucho unos gritos dentro del restaurante. Volteo a mirar y veo a un sujeto bastante joven asaltando, atracando a todo el establecimiento, pero se fue directamente a dos señoras. Estas señoras, en el momento que ven el arma, empiezan a gritar y se espantan y forcejean. Aparentemente las golpearon", le contó en ese entonces un testigo a Noticias Caracol.

Las capturas

Luego de esos dos primeros casos, en abril de este año se registró un megaoperativo de la Policía Metropolitana de Bogotá en tres localidades de la ciudad y el municipio de Soacha, en Cundinamarca, que permitió la captura de los cuatro presuntos responsables del atraco que aconteció el pasado martes 6 de febrero.

Las autoridades adelantaron allanamientos en San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa y el municipio de Soacha y, como resultado, la Policía dio con la captura de los primeros cuatro capturados, quienes delinquían en motocicletas: alias ‘Mogolla’, ‘Balanta’, ‘Jimmy’ y ‘Andrés’, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado.

Los capturados se escondían en el sur de Bogotá y habrían sido responsables de otros actos delictivos en restaurantes y establecimientos comerciales del norte de la capital. Además de la panadería Masa, en locales de Starbucks, Pecado Capital y otros sitios comerciales.

Se supo entonces que los integrantes de este grupo delincuencial cometían los hurtos en establecimientos comerciales con el fin de maximizar sus rentas criminales. En total, se estima que los delincuentes se habrían robado unos 200 millones de pesos en todos los hechos de delincuentes que quedaron registrados en videos, en los cuales se evidenció incluso que usaban la misma ropa cuando delinquían.

