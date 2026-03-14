Se registra incendio en vía Bogotá-La Calera por explosión de camión cisterna: esto se sabe

Una emergencia se registra en el kilómetro 6 de la vía Bogotá–La Calera luego de que un camión cisterna se accidentara en este corredor vial. Debido a la situación, el paso vehicular fue completamente restringido por seguridad de los viajeros y una vivienda cercana fue evacuada de manera preventiva.



De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera, el carrotanque transportaba gas licuado y se desplazaba por la vereda Alboreto, muy cerca del peaje que conecta Bogotá con La Calera y contiguo a un conjunto residencial.

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Según los reportes preliminares, el vehículo se volcó durante su desplazamiento, lo que desencadenó un incendio que ha requerido la intervención de varios equipos de bomberos.

En el lugar atienden la emergencia bomberos de las estaciones Chapinero, Ferias y La Calera, con apoyo de los Equipos de Materiales Peligrosos, Rescate Técnico y Aeronaves No Tripuladas. Asimismo, el operativo cuenta con acompañamiento de la Policía y una ambulancia municipal.



🚨Controlamos el incendio de un vehículo cisterna, en el kilómetro 6 vía La Calera. Se evacua una vivienda de cuatro niveles que resultó afectada. Situación en desarrollo. pic.twitter.com/SNZXgEuhpl — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 14, 2026

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La situación es atendida con dos camionetas y tres máquinas de bomberos para controlar la conflagración. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.



De acuerdo con Bomberos Bogotá, la vivienda de cuatro niveles contigua al lugar de los hechos presentó afectaciones. En imágenes divulgadas por Bomberos Cundinamarca se puede detallar la magnitud del daño que ocasionó la conflagración, pues dejó parte de la vegetación vecina incinerada. El monitoreo en la zona continúa hasta tener noción completa de la emergencia y otros daños que pueda haber causado. Se desconoce el estado del conductor del vehículo pesado.

Bomberos controlan el incendio Bomberos Cundinamarca

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NOTICIA EN DESARROLLO

