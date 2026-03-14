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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan audio grabado durante el incidente del helicóptero en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Revelan audio grabado durante el incidente del helicóptero en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

El helicóptero cubría la ruta Neiva–Bogotá cuando cruzó el espacio aéreo de la terminal sin autorización previa. Específicamente, cruzó la pista 1-4 derecha, lo que generó alarma fue el hecho de que en ese momento había otras aeronaves presentes, lo que pudo comprometer seriamente la seguridad aérea.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Helicóptero Black Hawk
La controladora cuestionó los movimientos de la aeronave.
Colprensa - Aeronáutica Civil

Salió a la luz un audio que da cuenta de cómo se vivió el incidente ocurrido el 13 de marzo en las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando un helicóptero del Ejército Nacional alteró el funcionamiento de la terminal aérea en horas de la tarde. Precisamente, en este contenido que ya circula en redes sociales, se puede escuchar a la controladora aérea comunicándose desde torre de control con la tripulación de la aeronave.

El helicóptero tipo MI cubría la ruta Neiva–Bogotá cuando cruzó el espacio aéreo de la terminal sin autorización previa. Específicamente, cruzó la pista 1-4 derecha, lo que generó alarma fue el hecho de que en ese momento había otras aeronaves presentes, lo que pudo comprometer seriamente la seguridad aérea.

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Este no es un hecho ajeno para El Dorado, pues es la segunda vez que ocurre una irregularidad de este tipo. El pasado 20 de febrero, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) también cruzó por la trayectoria de un vuelo comercial de Latam Airlines. El más reciente caso registrado ahora es materia de investigación por parte de la Aeronáutica Civil para verificar protocolos y detalles técnicos.

El contenido del audio: "¿Qué está haciendo?"

Mientras avanzan las autoridades aeronáuticas con este tema, en las últimas horas se conoció el audio en el que se escucha cómo se vivió la situación. En él, una controladora aérea habla con el piloto del helicóptero: “No entiendo qué está haciendo, nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha. ¿Me confirma si le es posible aterrizar hacia la cancha de fútbol? Porque no entiendo qué está haciendo”, cuestiona la funcionaria desde la torre de control.

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En medio de la emergencia, la mujer le pide al piloto que confirme si está dirigiéndose hacia una cancha de fútbol ubicada en la Escuela Militar del Ejército, donde debía aterrizar. La controladora recibe una respuesta afirmativa, pero, según lo que se escucha en el audio, la funcionaria no evidencia un cambio en la trayectoria ni en el comportamiento en el aire del MI.

“Entonces, ¿qué está haciendo? Ya le había aprobado cruce de trayectoria, pista 1-4 derecha. Por segunda vez, sin autorización, vuelve y cruza”, reitera la funcionaria en tono alto, sin obtener respuesta inmediata de la tripulación.

Por ahora, queda en manos de las autoridades competentes adelantar las investigaciones técnicas para determinar las circunstancias del incidente, así como establecer acciones correctivas que permitan gestionar el riesgo operacional y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad aérea.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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