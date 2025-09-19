En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO | Incómodo momento: caballo defecó frente a Donald Trump durante su visita a Reino Unido

VIDEO | Incómodo momento: caballo defecó frente a Donald Trump durante su visita a Reino Unido

El mandatario se encontraba junto a la realeza del país europeo cuando uno de los caballos de la Guardia del Rey hizo sus necesidades frente a él. El video se hizo viral en redes sociales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
DOnald Trump.jpg
El presidente se encontraba junto a su esposa Melania, Carlos III, el rey del Reino Unido, y Camila del Reino Unido -
Foto: redes sociales

