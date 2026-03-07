Manifestaciones de mujeres en Bogotá generan cierres y afectaciones en la movilidad

Las movilizaciones que se desarrollan este sábado 7 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer en Bogotá generan afectaciones en la movilidad y en la operación del sistema TransMilenio, particularmente sobre la avenida El Dorado (calle 26), una de las principales vías de la capital.



De acuerdo con un reporte emitido por el sistema de transporte y las autoridades de movilidad, hacia las 4:00 de la tarde se registra una manifestación ajena a la operación en la calle 26 con carrera 28, situación que obligó a realizar ajustes temporales en el servicio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como consecuencia de esta concentración, las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá dejaron de operar de manera temporal mientras se adelantan las movilizaciones en el sector, esto según el informe de TransMilenio.

[04:10 p.m.]#GestiónDelTráfico |🚧⚠️Continúa manifestación por la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 27A, Occidente - Oriente y generan afectación en la movilidad.



🔁Rutas Alternas:

✅Calle 19

✅Calle 34



👮‍♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta en el punto. https://t.co/xsvVE2a7dB pic.twitter.com/N9DCMSh7DF — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 7, 2026

Recorrido de la manifestación y rutas alternas

4:49 p. m. | Se reporta el cierre de la carrera 10 con calle 28 sentido Norte - Sur, TransMilenio reporta el cierre temporal de las estaciones San Victorino, Las Nieves y San Diego,



4:40 p.m. | Se retoma el servicio en las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá, además, se cancelan los retornos y los servicios retoman las calzadas.



4:00 p. m. | Indican que los manifestantes iniciaron su recorrido sobre la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 27A, desplazándose en sentido occidente – oriente.

Publicidad

Las autoridades de movilidad informaron que, mientras se desarrolla la manifestación, los conductores pueden utilizar dos corredores alternos para evitar la zona intervenida por la marcha:



Calle 19

Calle 34

Estas vías funcionan como opciones para quienes necesitan desplazarse en sentido similar al de la avenida El Dorado y buscan evitar el tramo donde se concentra la movilización.

#BOGOTÁ. Se presenta manifestación por la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 19, Occidente - Oriente, generando afectación en la movilidad vehicular, tomar vías alternas.



FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM pic.twitter.com/mMXgXHYOJM — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 7, 2026

En el sector se encuentran integrantes del Grupo Guía, agentes civiles de tránsito y unidades de la Secretaría de Movilidad, quienes realizan labores de acompañamiento, regulación del tráfico y orientación a conductores y usuarios del transporte público.

Publicidad

La presencia de estos equipos busca garantizar la seguridad vial y reducir el impacto en la movilidad, mientras avanzan las manifestaciones. Las autoridades y el sistema de transporte recomiendan a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, estar atentos a los reportes oficiales y considerar rutas alternas mientras se normaliza la situación en el corredor vial.

Noticia en desarrollo