COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cómo operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 9 al 13 de marzo

Cómo operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 9 al 13 de marzo

El pico y placa en Bogotá opera de lunes a viernes en su horario habitual de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Conozca qué días puede circular para evitar multas y la inmovilización de su carro.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de mar, 2026
Cómo operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 9 al 13 de marzo
Cómo operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 9 al 13 de marzo
Getty Images

La ciudad de Bogotá mantiene una regulación diaria que organiza la circulación de vehículos particulares mediante un esquema basado en el último dígito de la placa. Esta medida, conocida como pico y placa, opera todos los días hábiles, de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., sin excepción. Esta franja horaria se mantiene estable durante todo el mes, de acuerdo con el calendario publicado por la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Movilidad.

Para la segunda semana de marzo de 2026, que comprende los días del lunes 9 al viernes 13, la ciudad aplica la rotación correspondiente a los días pares e impares del mes. Este método divide a los vehículos en dos grupos, según el último número de la placa. Un grupo puede circular en fechas impares y el otro en fechas pares. En esta semana, tres de los cinco días corresponden a fechas impares y dos a fechas pares, lo que determina qué vehículos están habilitados para transitar y cuáles deben permanecer fuera de circulación.

Pico y placa en Bogotá para la semana del 9 al 13 de marzo de 2026

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá, así aplicará la rotación para esta semana:

  • Lunes 9 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 10 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 11 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 12 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

La normativa vigente en Bogotá indica que las motocicletas no están incluidas dentro del esquema de pico y placa para este mes, por lo que no presentan restricción durante ninguna de las fechas de marzo. Esta condición ha sido confirmada en reportes recientes. Los vehículos de emergencia, oficiales, de transporte escolar y otros autorizados mediante normativa específica también están exentos, tal como lo establece la regulación general de movilidad de la ciudad. Estas excepciones no cambian según la semana.

La Secretaría Distrital de Movilidad mantiene activa la opción de Pico y Placa Solidario, un permiso que permite circular sin restricción mediante el pago de un valor establecido por la entidad. Esta alternativa está disponible para uso diario, mensual o semestral según las tarifas vigentes. Esta opción se usa cuando el usuario necesita circular un día en el que su placa no está autorizada. La plataforma oficial permite calcular el valor según el tipo de vehículo y otros criterios.

Multa por incumplir el pico y placa en Bogotá

El incumplimiento de la medida de pico y placa en Bogotá genera una sanción económica establecida en el Código Nacional de Tránsito. Para 2026, la infracción corresponde al comparendo C‑14, cuyo valor es de aproximadamente $633.200. Además del pago de la multa, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por el servicio de grúa y el tiempo de permanencia en los patios oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

