Capturan a mujer con cinco celulares robados en Transmilenio; cámaras de seguridad fueron clave

En una acción operativa contundente desplegada por la Policía Nacional, las autoridades lograron la desarticulación de un intento de hurto masivo en el corazón del sistema de transporte de la capital. Bajo la estrategia institucional denominada 'Seguridad, Dignidad y Democracia', los uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio pusieron tras las rejas a una mujer de 25 años, quien fue sorprendida en flagrancia con múltiples dispositivos electrónicos de procedencia ilícita.

El éxito del operativo fue el resultado de una vigilancia minuciosa y la articulación tecnológica de la Policía Nacional. Todo comenzó en el Centro de Control y Monitoreo, desde donde los operadores de las cámaras de videovigilancia detectaron una conducta sospechosa por parte de un grupo de tres personas. Estos individuos se desplazaban por la estación Universidades, ubicada en la troncal décima, utilizando la modalidad delictiva conocida como 'cosquilleo', una técnica mediante la cual los delincuentes aprovechan las aglomeraciones y el descuido de los usuarios para extraer pertenencias de bolsos o bolsillos sin ser percibidos.

La Teniente Coronel Maryam Moreno, Comandante del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, destacó la labor preventiva y de seguimiento que permitió este resultado:



"En el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia, la Policía Nacional a través del Grupo Transporte Masivo Transmilenio logró la captura de una mujer por el delito de hurto en la estación Universidades de La Troncal décima, gracias al seguimiento permanente realizado por el uniformado en las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Monitoreo, quien alerta sobre personas que al parecer estaban cometiendo hurto dentro de la estación mediante la modalidad de cosquilleo".



Ante el aviso emitido por la central de radio, los uniformados que patrullaban el sector llegaron al punto de manera inmediata. La mujer, al percatarse de la presencia de los agentes y verse descubierta, intentó evadir el control policial buscando refugio entre la multitud que transitaba por la estación en ese momento. No obstante, la pericia y rápida reacción de los policías permitieron interceptarla antes de que lograra su cometido de fuga.

Al proceder con un registro personal a fondo, las autoridades se llevaron una sorpresa: la implicada ocultaba entre sus prendas de vestir un total de cinco teléfonos celulares. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los dispositivos habían sido sustraídos minutos antes a diversos usuarios que se encontraban en el sistema de transporte.

La Teniente Coronel Moreno relató los detalles del procedimiento final:

"Durante el procedimiento y tras un registro personal, fueron hallados cinco celulares ocultos entre sus prendas de vestir, los cuales presuntamente habían sido hurtados a varios usuarios del sistema de transporte. La capturada de 25 años de edad fue [puesta] a disposición de la Fiscalía General de la Nación".

Un llamado a la confianza ciudadana

Con esta captura, las autoridades buscan enviar un mensaje claro a la delincuencia sobre el aumento de los controles en las estaciones. Sin embargo, recalcan que la efectividad policial depende en gran medida de la participación activa de los ciudadanos. La institución ha hecho un llamado enfático a los usuarios para que no guarden silencio ante los hechos delictivos y utilicen los canales dispuestos para la denuncia.

"La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad en el sistema de transporte público de la ciudad", concluyó la comandante.La mujer, ahora bajo el control de la Fiscalía General de la Nación, deberá responder por el delito de hurto, mientras la Policía continúa con la investigación para identificar a sus cómplices y verificar si los teléfonos recuperados ya cuentan con denuncias previas por parte de sus dueños.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO