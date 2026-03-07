En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEO | Colosal hueco se abrió en concurrida vía de Bogotá y cerró el paso vehicular: rutas alternas

VIDEO | Colosal hueco se abrió en concurrida vía de Bogotá y cerró el paso vehicular: rutas alternas

Las autoridades de Tránsito de Bogotá reportaron un impresionante hueco que se abrió en la localidad de Suba este sábado.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de mar, 2026
Hueco en la Suba
El incidente provocó el cierre del corredor. -
Foto: Noticias Caracol

Este sábado 7 de marzo se registró la apertura de un imponente hueco en una vía de la localidad de Suba que ha provocado congestión vehicular e impacto entre los habitantes del sector. El hecho aconteció a la altura de la intersección de la calle 139 con carrera 126A, y provocó el cierre total de la vía. Ante esto, se han sugerido algunas alternativas viales para quienes deban usar este corredor vial.

Noticia en desarrollo...

