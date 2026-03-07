VIDEO | Colosal hueco se abrió en concurrida vía de Bogotá y cerró el paso vehicular: rutas alternas

Este sábado 7 de marzo se registró la apertura de un imponente hueco en una vía de la localidad de Suba que ha provocado congestión vehicular e impacto entre los habitantes del sector. El hecho aconteció a la altura de la intersección de la calle 139 con carrera 126A, y provocó el cierre total de la vía. Ante esto, se han sugerido algunas alternativas viales para quienes deban usar este corredor vial.

#BOGOTÁ. A esta hora [13:50h] reportan hundimiento de asfalto en la loc/Suba, calle 139 con 126A, frente al CAI La Gaitana, generando enorme hueco, vía totalmente cerrada.



FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM pic.twitter.com/K8782bGPzj — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 7, 2026

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...