Manifestaciones en entrada a Bogotá por Soacha causan colapso en el tráfico: así está plan retorno

Un plantón en la entrada a Bogotá por la autopista Sur, la cual colinda con el municipio de Soacha (Cundinamarca), mantiene el tráfico colapsado durante la tarde de este lunes festivo, 23 de marzo, cuando muchos viajeros están devolviéndose a la ciudad tras el fin de semana.

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Algunos conductores reportan que la movilidad está totalmente detenida desde el sector de El Vínculo, con más de una hora de trancón. Por otro lado, las autoridades de Movilidad de Bogotá les sugieren a los viajeros tomar la calle 13 mientras se normaliza el tránsito en el sector.

En el punto hay alrededor de 200 personas, quienes se están manifestando en contra de la inseguridad en la zona y de otras problemáticas como la movilidad y la falta de iluminación. Protestan en contra de la constructora PRODESA, por acuerdos a los que llegaron con los compradores de los inmuebles que existen en este lugar del municipio.



Al respecto, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró lo siguiente en su cuenta de X: "Compartimos las razones por las cuales a esta hora se manifiestan sobre la Autopista Sur, comunidades que se sienten engañadas por la constructora PRODESA. Invito a que los conjuntos residenciales designen unos voceros que nos permitan reunirnos esta semana y revisar los acuerdos de venta con los que se adquirieron los bienes inmuebles. Así como, los componentes del plan parcial que nos permita tener claridad de lo cumplido a la fecha".



Añadió que desde la Alcaldía rechazan "las afirmaciones de Prodesa: no existe articulación con la Alcaldía de Soacha, ni mucho menos mesas de trabajo que garanticen algún tipo de proceso común. Estamos del lado de la comunidad que hoy se manifiesta y exige soluciones reales".

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Se han presentado manifestaciones en el municipio de Soacha durante la operación retorno de este lunes 23 de marzo. Así está el panorama.



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