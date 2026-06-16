María Camila Correa, ex señorita Bogotá, y su historia de resiliencia tras abuso de un profesor

“Nunca imaginé que iba a abusar de mí”, fueron algunas de las palabras que mencionó María Camila Correa, ex señorita Bogotá que fue víctima de abuso por parte de un profesor cuando ella tenía tan solo 12 años. En conversación con En aguas profundas, de Noticias Caracol, la mujer habló sobre cómo su historia se ha convertido, para ella, en un símbolo de resiliencia.



"Uno cree que porque estudia en un colegio de estos está seguro": María Camila Correa

María Camila narró que “estudié en el Colegio Jefferson, que es un colegio muy reconocido en la ciudad por su nivel académico, por su nivel de inglés. Y uno cree que porque uno estudia en un colegio de estos está seguro. Y realmente tú no estás seguro en ningún lado. Esto le pasa a todo el mundo, en todos los colegios privados o públicos. Este tipo de personas están sueltas donde hay niños, donde hay menores y lo que tú tienes que hacer, desde tus valores familiares, es enseñarle a tu hijo que esto puede pasar y que cuando pase tú tienes que reaccionar y tienes que correr y tienes que denunciar. No te puedes quedar en el sitio, te tienes que salir corriendo como puedas, los que pueden, porque hay muchos niños y muchas niñas que no logran salir”.

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Sobre lo sucedido, María Camila dijo que tenía un profesor llamado Farley José López, quien le pidió “que lleve unos elementos al teatro y yo llevo los elementos al teatro. Mis papás siempre me enseñaron a ser una persona pues respetuosa que si a mí me dicen haga esto, yo ‘sí, señor’, ‘sí, señora’. Me daba clase todas las semanas, era uno de los profesores incluso más cercanos y que claramente conocía todo mi entorno familiar y conocía todo lo que pasaba en mi vida y cómo era yo. Yo nunca fui una buena estudiante y creo que eso fue un punto más para que él hiciera lo que quiso hacer”.



"No se me pasaba por la cabeza": María Camila Correa, víctima de abuso

Cuando María Camila llevó las cosas que le pidió el profesor, narró, “él llega al momentico. Yo las estaba organizando. Él me empieza a hablar. Ya hoy que yo soy una adulta, creo que lo que él estaba buscando era endulzándome el oído, dándome tranquilidad. Entonces me empezó a hablar de mi familia, de mi papá, de mi mamá, que yo tenía una familia muy bonita, que mi papá como me quería, que yo tenía una vida espectacular porque yo hacía equitación. Claro, él empieza a generar un vínculo de tranquilidad en ese momento, una cercanía especial. Y yo sí decía, ‘pues como es que este tipo tan chistoso, hablándome de mi familia aquí’, pero realmente pues uno que se va a imaginar una cosa de esas. Yo nunca me voy a imaginar que iban a abusar de mí, nunca. Eso a mí no se me pasaba. Yo jugaba con muñecas, era una niña, tenía 12 años”.

En ese momento, dijo María Camila, el abusador la jaló del brazo y la recostó encima de él: “Empezó a hablar y a tomar muy fuerte. Ahí yo empecé a acordarme de las palabras de mi mamá, que mi mamá siempre me decía muy chiquita que ‘a ti nadie te toca, a ti no te tocan tus tíos, a ti nadie te toca, María Camila, tu cuerpo es tu cuerpo’. Entonces, cuando yo siento que él me empieza a tocar, yo digo, ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ Empiezo a ver la puerta cerrada y me empiezo a sentir como asfixiada”.



"Salí corriendo en llanto": María Camila Correa, víctima de abuso

Después, dijo la víctima, el profesor le comenzó a tocar sus partes íntimas, ella se logró soltar y salió a correr. “Salgo corriendo en llanto porque pues es una situación demasiado frustrante y además que tú nunca estás listo para esto. Ya uno como adulto, a mí se me acerca un señor, un tipo, y yo inmediatamente estoy alerta”.



María Camila dijo que estuvo dos años guardando silencia sobre lo que le hizo su profesor: “Yo me quedé callada dos años, pero mis papás empezaron a ver una cantidad de comportamientos raros. “Yo empecé a tener conversaciones con mi perra de suicidio, de que no quería vivir más, que la vida para qué era así, que la vida no era justa. Y empecé a preguntarle cosas a mi mamá como ¿cómo contrata uno un abogado? ¿Qué hacen los abogados? ¿Cuánto cuesta un abogado? ¿Cómo puede conseguir un abogado? Y mis papás decían, ‘pero ¿por qué si ella vive en un entorno espectacular? Yo hacía equitación, un deporte único. Mis papás me llevaban, me traían, éramos una familia feliz. Mis papás decían, ‘¿por qué ella no le ve sentido a la vida?’”.



Una de las pruebas de María Camila Correa contra su abusador

María Camla comentó que una de las pruebas que tenía ante las autoridades era su no asistencia a las clases del profesor Farley José López y que este nunca notificaba. Sin embargo, las calificaciones de la víctima eran de 5.0, lo cual no correspondía con la realidad.



Sobre el proceso, María Camila mencionó que “la condena está en firme. En este momento está condenado. Nos falta la sentencia que es la cantidad de años que le den el tiempo. Ya está intramural en este momento o en casa por cárcel. En este momento, él está en su casa porque pues no está la sentencia. Hasta que no salga la sentencia, no lo pueden privar de la libertad. Hay un tema jurídico como de los años que él tiene, porque es una persona mayor, creo que tiene en este momento 72 años. Entonces, creo que lo cubre un tema de adulto mayor. No sé bien cómo se maneja, pero creo que el tema de abuso a menores no tiene beneficios”.

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María Camila concluyó diciendo que “a veces la gente me dice, ‘pero, ¿cómo eres capaz de hablar del tema? ¿Como no te duele?’ Duele más quedarse callarlo, duele más saber que eso le pasa a más niños y que no pasa absolutamente nada. Eso me dolería más, ver que más niños son abusados y se quedan callados o que sus familias se quedan calladas”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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