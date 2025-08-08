Con estas imágenes buscan a implicados en desmanes de concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena

Videos que han circulado en redes y los de las cámaras de seguridad son clave para que la Policía Metropolitana de Bogotá identifique a los asistentes al concierto de Damas Gratis, en el Movistar Arena, que causaron desmanes en la noche del miércoles 6 de agosto. Una persona murió autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el suceso.

El General Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía, informó que “se dispuso la apertura de una noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a algunos participantes y daños al interior del centro de eventos”.

Los investigados podrían enfrentarse a cargos como tentativa de homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno.



¿Cómo empezaron los desmanes en el Movistar Arena?

Los ataques iniciaron en la zona de platea, frente al escenario en el que se iba a presentar el grupo argentino Damas Gratis. En uno de los videos grabados por los asistentes, se observó cómo un grupo de sujetos golpea a un hombre que cae al suelo. Con el paso de los minutos, los enfrentamientos escalaron y se dividieron en dos bandos.

En medio de la confusión, una mujer de blusa negra y jean azul sacó lo que parecía ser un arma cortopunzante y se abalanzó contra otros sujetos. A pesar de los intentos de algunas personas por detenerla, la mujer continuó su agresión en repetidas ocasiones.

Casi al mismo tiempo, en la puerta 5 del Movistar Arena, frente a la carrera 30, otro grupo de personas tumbó las puertas de vidrio e ingresó al sitio de eventos. El pasillo comunica directamente a la zona de platea, lo que exacerbó los disturbios. Las agresiones se extendieron posteriormente a las tribunas, donde los asistentes se golpearon y se lanzaron sillas.



Barristas afirman que advirtieron sobre los riesgos en el Movistar Arena

La barra Guardia Albirroja Sur del Independiente Santa Fe emitió un comunicado en el que aseguró haber advertido sobre lo que podría ocurrir. “Cuestionamos el actuar del Gobierno Distrital, al que desde el pasado 15 de julio le manifestamos nuestra preocupación ante la ligereza con la que el promotor estaba promocionando su evento, sin tomar en cuenta el factor de riesgo de posibles riñas al revolver personas identificadas con barras populares”, señala el texto.

Lo anterior, porque Damas Gratis es un grupo de cumbia argentino cuyas canciones son muy populares entre los hinchas de fútbol. En su país, sus conciertos requieren un dispositivo de seguridad similar al de un clásico entre Boca Juniors y River Plate, con varios anillos de seguridad y amplio despliegue policial, incluyendo verificación de antecedentes y reconocimiento facial.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que se recibieron estas alertas “que nos hicieron algunos miembros de barras, pero también los equipos distritales; el primero de agosto citamos una reunión con las entidades que hacen parte del SUGA (Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones), pero no solamente con ellas, sino también con los empresarios organizadores y con la Policía Nacional para advertir acerca de este concierto”.

Sobre los desmanes, Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena, calificó la situación como “lamentable”, aunque “afortunadamente terminó rápidamente y conjuntamente con el plan de mando unificado, las entidades del Distrito y el promotor se cancela el evento y se evacúa la arena totalmente a las 10:30 de la noche”.

Quintero aseguró que para un evento de “alta complejidad” como este, se reforzaron las medidas de seguridad, con más de 250 personas de logística y seguridad, y que todas las entidades del PMU, incluyendo la Policía, dieron su visto bueno para la realización del concierto. Subrayó que el evento no estaba diseñado para barras, sino para fans, y que la decisión de la venta de boletería es del promotor, sin una división de barras.

En la puerta derrumbada del Movistar Arena fue colocado un cartel que dice “conciertos en paz”, mientras se prepara para otro evento musical con Nanpa Básico este fin de semana.

