Encontraron a las dos niñas que desaparecieron tras salir de su colegio en Bogotá: esto se sabe

Las dos niñas que habían sido reportadas como desaparecidas en Bogotá fueron encontradas y ya están con sus familias, luego de varios días de búsqueda. Las menores, conocidas como Nicol Dayana Trejos Pérez y Luz Maileth Urueña Sánchez, fueron ubicadas en una estación de Policía de Patio Bonito, en el suroccidente de la ciudad, donde se produjo el reencuentro con sus padres. El caso había generado preocupación desde el pasado viernes 16 de octubre, cuando se reportó la desaparición de las estudiantes en la localidad de Kennedy. Tras conocerse la situación, se activaron los mecanismos de búsqueda y la Alerta Rosa para intentar establecer su paradero.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las niñas fueron localizadas inicialmente en la localidad de Usme. Posteriormente, llegaron a una estación de Policía en Patio Bonito, donde se reencontraron con sus padres. Ahora, ambas serán trasladadas a un centro médico para recibir una valoración. Este procedimiento también hace parte de las actuaciones previstas para garantizar el restablecimiento de sus derechos, mientras las autoridades avanzan en las verificaciones correspondientes.

Publicidad

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



Secretaría de Educación de Bogotá se había pronunciado por la desaparición

Las dos estudiantes desaparecieron el viernes 16 de octubre, luego de salir de un colegio distrital ubicado en Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, Bogotá. Según el relato de sus familiares, un joven habría retirado a ambas menores de la institución en momentos distintos, con cerca de 40 minutos de diferencia, haciéndose pasar por hermano de las dos. Una de las madres aseguró que, cuando llegó al colegio para recoger a su hija, le informaron que ya había sido entregada a un supuesto familiar.



De acuerdo con información conocida por El Espectador, el joven, de aproximadamente 14 años y quien estudiaría en el mismo colegio, ya fue ubicado por las autoridades, que adelantaron el restablecimiento de sus derechos. Sin embargo, en ese momento no se conocía el paradero de las dos estudiantes. La Secretaría de Educación abrió una investigación para determinar si la institución cumplió los protocolos de seguridad y verificó la identidad de la persona que autorizó la salida de las menores.



¿Como reportar a una persona desaparecida en Bogotá?

Según la Secretaría de Convivencia y Justicia de la ciudad, el reporte de desaparición de cualquier persona debe realizarse de inmediato a través de la Línea 123, sin necesidad de esperar 72 horas para alertar a las autoridades. En estos casos, las tres primeras horas son decisivas para lograr una localización efectiva de la persona cuyo paradero se desconozca. Estas son las recomendaciones:



Una vez la persona aparezca, reportarlo también a la Línea 123. De esta manera, los recursos podrán ser redirigidos a otra atención que requiera la misma importancia. Además, la información sobre los motivos de la desaparición es vital para identificar factores de riesgo, conocer con mayor profundidad este fenómeno y orientar los esfuerzos para evitar situaciones de esta magnitud.

De esta manera, los recursos podrán ser redirigidos a otra atención que requiera la misma importancia. Además, la información sobre los motivos de la desaparición es vital para identificar factores de riesgo, conocer con mayor profundidad este fenómeno y orientar los esfuerzos para evitar situaciones de esta magnitud. No compartir números de contacto personales en los boletines de búsqueda que se utilizan cuando se solicita la colaboración ciudadana a través de redes sociales. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar estas situaciones para llamar, engañar e intentar estafar a los familiares, aprovechándose de su angustia y preocupación. Por ello, en este tipo de boletines se recomienda indicar que cualquier información sea suministrada a la Línea 123.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL