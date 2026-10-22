¿Tiene deudas con Bogotá? Así puede obtener un descuento del 60% en intereses y sanciones

La Administración Distrital de Bogotá habilitó una medida de alivios tributarios orientada a que los contribuyentes con deudas pendientes se pongan al día con la ciudad. El mecanismo permite pagar un monto menor en los conceptos acumulados por mora en impuestos y obligaciones no tributarias.

Para entender el alcance de la medida, la Secretaría Distrital de Hacienda aclaró que este beneficio no aplica sobre el valor principal de la deuda. El capital original adeudado debe cancelarse en su totalidad. La reducción del 60% autorizada por el Distrito se enfoca únicamente en los intereses y sanciones que se han sumado con el paso del tiempo.

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El objetivo expresado por las autoridades distritales es ofrecer una alternativa financiera a los ciudadanos que han tenido dificultades de pago, para que puedan sanear su estado de cuenta antes de finalizar el año.



Porcentaje de descuento y distribución del pago

El esquema financiero está estructurado mediante una regla fija sobre el saldo en mora. Al momento de liquidar la deuda, el contribuyente asume el 100% del impuesto u obligación no tributaria original, junto con el 40% de los intereses y sanciones liquidados a la fecha.



El 60% restante de los intereses y las sanciones es absuelto por el Distrito como parte del programa. De esta manera, quien decida acogerse al alivio no recibe una rebaja sobre la suma inicial declarada o dejada de pagar, sino una condonación parcial sobre los recargos generados por el retraso.



Tipos de deudas e impuestos que aplican al beneficio

El programa abarca distintos cobros a cargo de la administración de la ciudad, divididos en tributarios y no tributarios.



En el campo de los impuestos distritales, el alivio aplica a las deudas vigentes de los diferentes tributos locales. La única excepción fijada en la normativa es la retención del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA), concepto que no puede acogerse a este descuento.

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En cuanto a las obligaciones no tributarias, la lista de cobros que ingresan al programa incluye los siguientes conceptos:



Multas de tránsito y acuerdos de pago gestionados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Sanciones administrativas a establecimientos comerciales por incumplir los requisitos de funcionamiento.

Costas procesales derivadas de trámites con el Distrito.

Sanciones impuestas por infracciones a las normas ambientales.

Sanciones aplicadas a proyectos de construcción que incumplieron la reglamentación vigente.

Reintegros financieros exigidos a favor de entidades del Distrito.

Sanciones disciplinarias.

Ejemplo práctico de cálculo de ahorro con el alivio

Para comprender el cálculo del cobro, la Secretaría Distrital de Hacienda planteó un escenario de liquidación con una deuda de impuesto predial.

Si un contribuyente tiene una deuda inicial de $3.000.000 por impuesto predial y esta suma acumuló otros $3.000.000 por concepto de intereses y sanciones, el valor adeudado en el sistema asciende a $6.000.000.

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Con la aplicación del beneficio distrital, el pago se distribuye de la siguiente manera:



Se pagan los $3.000.000 correspondientes al capital del impuesto.

Se calcula el 40% sobre los $3.000.000 de intereses y sanciones, lo que equivale a $1.200.000.

El pago final exigido para cancelar la deuda es de $4.200.000.

En este caso puntual, el contribuyente obtiene un ahorro directo de $1.800.000 sobre el valor total que registraba en mora.



Fecha límite y portal oficial para realizar el trámite

La fecha máxima establecida por el Distrito para acogerse al beneficio es el 21 de diciembre de 2026. Para recibir el descuento del 60% en intereses y sanciones, el ciudadano debe realizar el pago total de la obligación en una sola transacción antes de que venza dicho plazo.

La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó la plataforma digital (ingrese aquí) para la verificación de estados de cuenta. En esta dirección de internet, los ciudadanos pueden ingresar sus datos, consultar si son beneficiarios del programa y descargar las facturas con el descuento aplicado para hacer el pago en línea o en entidades bancarias.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G CON APOYO DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO