"¿Quiere ir al calabozo?": amenaza y agresión de un motociclista a otro tras imprudencia en Bogotá

Un video que se ha hecho viral redes sociales muestra el momento en que un motociclista en Bogotá agrede a otro en medio un hecho de intolerancia, el cual ha causado indignación de los usuarios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En imágenes compartidas por la víctima, se ve cuando un hombre a bordo de una motocicleta roja de placas UHA-15D le pega en el espejo a la moto del joven. Aunque la imprudencia fue del agresor, esto no le importó para golpear e insultar a la persona que estaba grabando el momento.

Después del incidente, el joven agredido evitó una discusión con el hombre de la moto roja. Sin embargo, este último se acercó a él y comenzó a insultarlo: “¿Qué pasa, socio, me va a romper o qué?”, dijo el agresor.



Además, en el video se ve cómo el joven fue amenazado. El conductor de la moto roja le preguntó que si “¿quiere que lo encierre?, ¿quiere ir al calabozo?”.

Publicidad

El joven agredido se alejó del lugar para no continuar con la discusión y el agresor se acercó metros después para seguir insultándolo. En un semáforo, el joven le dijo al señor que se fuera para un “geriátrico”, lo cual respondió el motociclista del vehículo rojo con un golpe.

En ese momento, el hombre de la moto roja se bajó para buscarle pelea al joven, pero los demás conductores comenzaron a pitar para que el señor se alejara.

Publicidad

Los usuarios de redes sociales se refirieron al hecho. “Al señor le da más rabia que lo ignoren. Aplausos para él que fue decente”, “uno nunca sabe con qué tipo de personas se encuentra. Qué tal el señor tuviera un cuchillo y estaba esperando a que él le siguiera el juego” y “eso es lo bueno de las cámaras y videos en redes sociales, que nos permiten tener evidencia”.

Finalmente, el joven denunció que el señor de la moto roja estuvo siguiéndolo durante varios minutos. Por fortuna, el pleito no pasó a mayores.