En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / "¿Quiere ir al calabozo?": amenaza y agresión de un motociclista a otro tras imprudencia en Bogotá

"¿Quiere ir al calabozo?": amenaza y agresión de un motociclista a otro tras imprudencia en Bogotá

Un hecho de intolerancia sucedió en las calles de Bogotá luego de que un motero cometiera una indiscreción en la vía y, a pesar de ser el responsable, amenazó y agredió a un joven.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:27 a. m.
Comparta en:
"¿Quiere ir al calabozo?", la amenaza y agresión de un motociclista a otro tras una imprudencia
La víctima denunció que el agresor lo estuvo persiguiendo -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad