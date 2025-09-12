Lo que se sabe sobre hombre en silla de ruedas asesinado con arma de fuego en Suba

Un terrible hecho de homicidio ocurrió el pasado martes en el barrio Bilbao, localidad de Suba, exactamente en la calle 143B con carrera 153 cuando un hombre en silla de ruedas fue brutalmente asesinado a tiros. La víctima de este hecho fue identificada como Cristian Leonardo Ortiz Marín, de 27 años.

De acuerdo con testigos, un sujeto armado abordó a Cristian y le disparó al menos en tres oportunidades. El hombre de 27 años murió en el lugar y su atacante escapó a bordo de una motocicleta.

Un allegado a la víctima le dijo al medio Q’hubo que “eso pasó como a la hora del partido de Colombia, entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m. Cristian fue asesinado en la rotonda del río Bogotá, a unas dos cuadras de la casa de él, pero la verdad no se sabe qué estaba haciendo en ese sitio”.



El allegado agregó que Cristian “era muy cariñoso, muy tranquilo, por nada se ponía bravo. Un crimen así no puede quedar impune, por eso queremos que se haga justicia. La familia es humilde, la mamá trabaja como recicladora, y muchas veces a la gente que no tiene plata no se le presta atención en estos casos. Queremos que nos ayuden y que esto no quede impune”.



Habitante de calle encontró el cuerpo de hombre asesinado en Suba

Después del crimen, según el medio citado, un habitante de calle fue quien alertó a la Policía Metropolitana de Bogotá para que atendiera la emergencia.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cadáver y comenzaron con las investigaciones para establecer quién fue la persona que le quitó la vida a Cristian con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona donde fue encontrado sin vida.

El teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, indicó que, “por medio de nuestra Policía Judicial y nuestras zonas de atención, estamos haciendo la trazabilidad de cámaras para verificar cuáles fueron las circunstancias que rodearon este hecho”.

Finalmente, el allegado mencionó que Cristian habría sido testigo de la muerte de un familiar hace unos años y que, “a raíz de eso, hasta a la familia la amenazaron. De pronto por esto estaría relacionado el asesinato”.