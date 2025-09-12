En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Lo que se sabe sobre hombre en silla de ruedas asesinado con arma de fuego en Suba

Lo que se sabe sobre hombre en silla de ruedas asesinado con arma de fuego en Suba

Un habitante de calle, al parecer, fue quien notó el cuerpo sin vida de Cristian Ortiz y dio aviso a las autoridades. El asesino escapó a bordo de una motocicleta.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 12, 2025 09:50 a. m.
Cristian Ortiz, víctima de homicidio -
Foto: Archivo / Q'hubo

