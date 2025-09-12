La ‘cacería’ al asesino de Charlie Kirk: los videos del sospechoso y la llamada que reveló identidad

Videos de cámaras de seguridad en la Universidad de Utah Valley captaron momentos cuando un joven, vestido con una gorra, gafas y saco oscuro está en unas escaleras tras, al parecer, perpetrar el crimen contra el activista conservador Charlie Kirk.

En las imágenes, que hoy le dan la vuelta al mundo, se observa también los momentos cuando el joven huye de la Universidad luego de cometer el ataque desde un edificio. Como si fuera un francotirador entrenado, la hipótesis apunta a que se apostó desde el techo de ese lugar contiguo, con perspectiva a donde estaba sentado Kirk. El disparo letal dio en el cuello y le causó la muerte, pese que intentó ser llevado a un centro de salud de manera inmediata.

Las autoridades señalan que el joven que aparece en las imágenes de video utilizó un Mauser de calibre .30-06, que es un rifle generalmente usado los cazadores. También se identificó que los casquillos de la munición contenían mensajes como 'Hey, fascista' y 'Bella Ciao'. Kirk, de 31 años, era un estrecho aliado del presidente de EE. UU., Donald Trump. Fue una de las figuras más jóvenes del

movimiento Make America Great Again (MAGA).



La cacería al sospechoso del asesinato

Luego del crimen de Kirk, que ocurrió el miércoles 10 de septiembre, las autoridades comenzaron la búsqueda del sospechoso. Las primeras pistas apuntan a que el responsable se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.



El Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason señaló, en ese momento, que se siguieron sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. “Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", explicó.

Para la búsqueda del sospechoso, el FBI anunció una recompensa de 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del señalado. Sin embargo, hasta la noche del jueves 11 de septiembre, no había mayores pistas de quién era el joven detrás del crimen. Incluso, la Policía había arrestado a dos personas, pero ninguno respondía a la persona que realmente se buscaba.

Pero una llamada, ese mismo día, cambió el rumbo de la investigación. Según estableció la cadena CNN, el papá -luego de ver los videos que publicaron medios de comunicación- reconoció a su hijo y lo señaló como el presunto responsable. De hecho, lo instó a que se entregara. Posteriormente, este padre llamó a un pastor juvenil, quien terminó haciendo el contacto para que agentes de la policía detuvieran al sospechoso.

Con esta información, la familia del supuesto atacante entregó a Tyler Robinson. El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que el joven, de 22 años, les habría dicho a sus cercanos su responsabilidad en el crimen. “Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", dijo Cox.

El gobernador de Utah también señaló que los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años. Según Cox, el familiar recordó que en una cena antes del día del asesinato de Kirk, el sospechoso mencionó que el comentarista y estrecho aliado de Trump tenía previsto un evento en la UVU. "Hablaron sobre por qué no les gustaba (Kirk) y los puntos de vista que tenía", mencionó.

Otra de las pistas que siguen los investigadores del FBI son los mensajes que el compañero de cuarto de Robinson les mostró. En una red social de streaming y juegos Discord habría escrito mensajes "indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejándolo en un arbusto".

Ese joven también mencionó que el supuesto asesino dejó "mensajes relacionados con observar visualmente el área donde se dejó un rifle y un mensaje que hacía referencia a haber dejado el rifle envuelto en una toalla". Luego del arresto, el supuesto asesino fue ingresado en la cárcel del condado de Washington, en el suroeste del estado de Utah, donde Robinson reside.

