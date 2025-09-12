En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Abrieron indagación a funcionarios del Concejo de Bogotá por ir a supuesta rumba en horario ilegal

Abrieron indagación a funcionarios del Concejo de Bogotá por ir a supuesta rumba en horario ilegal

La Procuraduría General de la Nación informó que se empezó una investigación contra los funcionarios públicos que habrían asistido a una fiesta que duró hasta las 8 de la mañana.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 12, 2025 08:16 a. m.
Comparta en:
Funk Tribu recibe reconocimiento del Concejo de Bogotá antes de su doble show en la capital
Funk Tribu recibe reconocimiento del Concejo de Bogotá antes de su doble show en la capital
ARCHIVO / REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad