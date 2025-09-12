En vivo
BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan video del primer tren del Metro de Bogotá: ya está completo y ensamblado; vea su tamaño

Revelan video del primer tren del Metro de Bogotá: ya está completo y ensamblado; vea su tamaño

Una grabación realizada con un dron enseña el ensamble del primer tren del Metro de Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:53 p. m.
Metro de Bogotá
Metro de Bogotá
