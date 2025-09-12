Persona herida en la Universidad Nacional no es estudiante de la institución, según vicerrectora

En las últimas horas, las Universidad Nacional fue escenario de desmanes y caos. Una persona resultó herida porque, al parecer, estaba manipulando explosivos. La vicerrectora de la institución, Carolina Jiménez, habló en Noticias Caracol sobre lo sucedido en la universidad y qué se viene.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La vicerrectora indicó que, “frente a lo que se ha informado, nosotros no registramos ningún estudiante herido. Sí hay una persona que resultó herida, pero no hace parte de nuestra comunidad universitaria. En segundo lugar, después de hacer los ejercicios de inspección, el campus se encuentra seguro, entonces hoy retomamos las clases con normalidad”.

Sobre la identidad del herido, Jiménez mencionó que “la universidad no tiene las competencia ni posibilidades de poder entrar e identificar personas encapuchadas. Por el conocimiento que tuvimos del cuerpo médico que hizo el traslado en la ambulancia de esta persona herida, se pudo conocer que era un hombre de 25 años, pero que no corresponde a la comunidad universitaria”.



En cuanto a las condiciones de seguridad en la Universidad Nacional, la vicerrectora dijo que “nosotros tenemos un conjunto de protocolos de seguridad. Estamos hablando de un campus aproximadamente de 100 hectáreas, 120 hectáreas, con una malla perimetral bastante amplia. Tenemos todo un ejercicio de seguridad en la malla perimetral, tenemos vigilancia a través de medios electrónicos, la empresa privada de seguridad que tiene los protocolos propios, pero en efecto es un campus en el que circulan 40.000 a 45.000 personas”.

Publicidad

Testigos contaron que encapuchados habrían instalado cocinas dentro del edificio de sociología. Ante esta afirmación, la vicerrectora Jiménez indicó que “es importante señalar que nosotros tenemos un comité de prevención de riesgo y atención de la emergencia. Nosotros, tan pronto identificamos la actividad que pueda poner en riesgo a la comunidad universitaria, generamos las alertas. Ayer procedimos a emitir la alerta naranja e iniciamos la evacuación parcial en los edificios que se podrían ver impactados por la presencia de las personas encapuchadas y por la acumulación de gases, que es otro elemento que está generando una afectación importante en la salud de los integrantes de la comunidad universitaria”.



Presencia de Fuerza Pública en Unal "puede ser más riesgoso": vicerrectora

Sobre la pregunta de la necesidad de apoyo de la Fuerza Pública dentro de la Universidad Nacional para evitar que encapuchados ingresen al campus y que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, Jiménez dijo que “nosotros en estas situaciones tenemos un diálogo. Siempre agradecemos el ejercicio a la Personería que acompaña a la universidad. También ayer tuvimos el apoyo importante de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía. Cada vez que tenemos estas situaciones, entramos en contacto con la Secretaría de Gobierno. Entonces, la universidad siempre abona todo el ejercicio de diálogo interinstitucional porque es una problemática que hay que abordar de manera integral y conjunta. En el asunto del ingreso de la Fuerza Pública, nosotros lo que hemos advertido es que en un momento de confrontación de la Fuerza Pública, el ingreso a la universidad puede ser mucho más riesgoso por el número de personas que tenemos en el campus”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias