En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
METRO DE BOGOTÁ
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así viven en China los ingenieros colombianos que se preparan para operar el metro de Bogotá

Así viven en China los ingenieros colombianos que se preparan para operar el metro de Bogotá

Entre baños sin inodoro y comida muy picante, los ingenieros colombianos han tenido que enfrentar un fuerte choque cultural mientras se capacitan en China para operar próximamente el metro de Bogotá.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:26 p. m.
Comparta en:
Ingenieros colombianos se capacitan en China para operar el metro de Bogotá
Ingenieros colombianos se capacitan en China para operar el metro de Bogotá
Fotos: Los Informantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad