Vecino de niña que murió al caer de piso 10 en Bogotá da detalles de su madre: "La veía corriendo"

La mañana del pasado seis de octubre se convirtió en pesadilla para muchos residentes de un conjunto residencial en la localidad de Engativá. Una pequeña niña de tan solo cuatro años cayó de un décimo piso bajo circunstancias que todavía son investigadas. Los primeros reportes que se conocieron por parte de la Subred Norte de Bogotá dieron a conocer que las maniobras para salvarla ocurrieron hacia las 7 de la mañana, cuando se reportó sobre la caída.

Al punto llegó personal de salud y una ambulancia que trasladó a la menor de urgencia hacia el hospital de Engativá, en donde a los pocos minutos se registró su muerte. El hecho provocó conmoción entre los vecinos del conjunto residencial donde todo ocurrió, el cual se ubicaba en la transversal 112C #64D-97. Allí, integrantes de la comunidad han creado algunos espacios para conmemorar la vida de la menor, y hasta algunos afirman que el dolor que produjo el accidente ha sido tan fuerte que a muchas personas se les suelen escapar lágrimas cada que transitan por el lugar de lo ocurrido.

"El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable (...) Al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud. La Subred Norte se solidariza con la familia y está en disposición de entregar la información que requieran las autoridades competentes", se lee en un fragmento del comunicado divulgado por la entidad.



¿Qué dicen los vecinos sobre la madre de la niña que cayó de piso 10 en Bogotá?

Fernando Casas, un residente del conjunto en el que se presentó todo, es uno de los vecinos consternados que recuerda a la menor y a su madre. En varias ocasiones logró verlas a ambas salir del edificio en el que vivían. La progenitora de la niña, según relató el hombre al noticiero Citytv, solía llevar a la pequeña hacia su jardín infantil todos los días, para posteriormente ir al lugar en el que trabajaba. Recuerda a la madre como una persona trabajadora, que quería salir adelante. "Nos duele en el alma. Hemos llorado ahí en el local; los vecinos han estado ahí llorando, lamentando ese hecho. Eso no se le desea a nadie, es muy doloroso lo que está sucediendo. El conjunto está muy dolido, estamos consternados", dijo el entrevistado.



Uno de los planteamientos preliminares de las autoridades, el cual fue conocido por Noticias Caracol, estableció que presuntamente el incidente ocurrió cuando la pequeña se encontraba sola en casa. Al parecer, la madre de la niña salió del apartamento a hacer una diligencia mientras que la menor dormía; la cuidadora de la niña, supuestamente, estaba por llegar. Para los vecinos, la causa por al que se presentó este hecho habría sido accidental, por un descuido, y no tendría alguna razón de fondo. De hecho, los residentes que conocieron o vieron a la madre de la fallecida sostienen que nunca se le vio involucrada en alguna pelea dentro de la vivienda o conflicto familiar, y que siempre la vieron muy contenta con su hija.

"La señora salía constantemente o llevaba a la niña al colegio. Uno la veía corriendo en el diario vivir. Salía corriendo con su hijita al colegio y salía al trabajo. Conflictos con familia nada, no. Una familia común y corriente: en el diario vivir, luchando por sus cosas pero nada, eso era lo único que se veía. La señora era muy contenta con su hija. (...) Estamos con ellos en todo momento, a cualquiera le puede suceder eso; con esas ventanas uno no sabe. Es mejor ponerles un seguro para que no suceda eso", agregó Casas, en entrevista con el noticiero bogotano mencionado.



