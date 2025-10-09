Conozca los cierres viales por implosión de puentes en Puente Aranda este fin de semana

La movilidad en el occidente de Bogotá tendrá importantes cambios este fin de semana debido a la implosión controlada de los puentes vehiculares en la intersección de la avenida de Las Américas con la calle 13, un punto estratégico compartido con la carrera 50 y la calle Sexta, en la localidad de Puente Aranda.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que incluye cierres totales y desvíos desde las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre hasta las 4:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el procedimiento y facilitar las obras del intercambiador vial de Puente Aranda, parte del proyecto de adecuación del Sistema TransMilenio de la troncal calle 13.



Cierres principales

Avenida de Las Américas: cierres en calzadas norte y sur entre las carreras 36 y 65.

cierres en calzadas norte y sur entre las carreras 36 y 65. Calle 13: cierres en ambos sentidos desde la carrera 43 hasta la 65.

cierres en ambos sentidos desde la carrera 43 hasta la 65. Carrera 50: cierres entre la calle 22 y la Transversal 49.

cierres entre la calle 22 y la Transversal 49. Calle Sexta: cierre total en el cruce con la carrera 47.

Desvíos recomendados

Los conductores que transiten por estos corredores deberán tomar rutas alternas como la avenida Boyacá, la avenida de La Esperanza, la calle 26 y la carrera 68, según la dirección de desplazamiento.

Por ejemplo, quienes circulen en sentido occidente-oriente por la avenida de Las Américas podrán desviar por la carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – carrera 43 al norte, mientras que los que vayan por la calle 13 deberán usar la carrera 65 al norte – calle 17 al oriente – carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – carrera 44 al sur para retomar su ruta habitual.



Transporte público

Durante las obras se presentarán modificaciones temporales en rutas del SITP y TransMilenio.

Entre las 11:30 p. m. del sábado 11 y las 4:00 a. m. del martes 14:



Algunos buses articulados harán retornos operativos y circularán por calzadas mixtas.

Varias rutas zonales modificarán su trazado para evitar el área de la implosión.

Movilidad peatonal y ciclista

El paso de peatones y ciclistas estará restringido en un radio de 150 metros alrededor de los puentes desde el sábado 11 a las 11:30 p. m. hasta el martes 14 a las 4:00 a. m.

Se habilitarán andenes alternos y desvíos seguros para garantizar la circulación peatonal y de biciusuarios.



Recomendaciones

Planee sus recorridos con anticipación y utilice vías alternas.

Si puede, evite transitar por Puente Aranda durante el domingo 12 de octubre.

Revise el PMT oficial del IDU para conocer los desvíos detallados.

La demolición de estos puentes marca un paso clave en la modernización de la movilidad del occidente bogotano, pero durante los próximos días implicará paciencia y planificación para todos los usuarios de la vía.



