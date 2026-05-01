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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pensaron que joven fue escopolaminada en TransMilenio, pero la verdad era otra: autoridades aclaran

Pensaron que joven fue escopolaminada en TransMilenio, pero la verdad era otra: autoridades aclaran

La joven usuaria fue grabada mientras lloraba y era asistida por personal de la Policía y del sistema de transporte.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 1 de may, 2026
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Mujer en tm
Se desconoce si era menor de edad o su estado actual de salud.
Pasa en Bogotá

Durante la última semana de abril de 2026 empezó a circular el video de una joven pasajera del sistema de transporte masivo de Bogotá que fue encontrada por usuarios en un preocupante estado de salud. El episodio generó alarma, pues una cuenta de redes sociales difundió este contenido, enviado por un seguidor que decía que la joven al parecer había sido víctima de escopolamina. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad hizo algunas precisiones del caso.

La grabación muestra a la joven sentada dentro de uno de los articulados de TransMilenio mientras solloza, rodeada de uniformadas de la Policía Metropolitana. En este mismo metraje se detalla que el bus del sistema estaba detenido en la estación Héroes. Mientras la joven lloraba, también pronunciaba palabras aparentemente ininteligibles, a la par que movía una de sus piernas insistentemente en su puesto. El episodio generó especial preocupación, pues las autoridades intentaban ayudar a la usuaria y conocer qué le había sucedido, sin resultado alguno.

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El video fue compartido por cuentas que divulgan videos y fotografías de denuncias ciudadanas de hechos que ocurren en Bogotá. La persona que envió este contenido en cuestión escribió: “A esta niña al parecer la escopolaminaron”. A su vez, el usuario hizo un llamado a los familiares de la joven que, en caso de reconocerla, fueran hasta la Clínica El Nogal, donde fue trasladada después de presentarse la situación. Los usuarios en redes reaccionaron con críticas.
(Le puede interesar: Alarmante aumento de robos en TransMilenio en 2026: estas son las estaciones con más y menos casos)

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El secretario de Seguridad, César Restrepo, dio a conocer en sus redes sociales que la persona del video no fue escopolaminada, como inicialmente se había asegurado. “Esta es una noticia falsa. La persona del video sufría de migraña severa”, aclaró el funcionario del Distrito. Restrepo también afirmó que la Policía y el personal de TransMilenio prestaron un servicio de carácter asistencial a la usuaria, pero que este hecho nunca fue “por cuestión de un delito”.

Paula Rozo
NOTICIAS CARACOL
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