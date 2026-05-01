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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO | Movilidad en Bogotá y TransMilenio hoy viernes 1 de mayo de 2026, Día del Trabajador
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EN VIVO | Movilidad en Bogotá y TransMilenio hoy viernes 1 de mayo de 2026, Día del Trabajador

Desde horas de la mañana se presentan concentraciones y desplazamientos en sectores del norte, centro y sur de la ciudad. Vea cómo está operando TransMilenio hoy.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 1 de may, 2026
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Movilidad en Bogotá hoy viernes 1 de mayo de 2026, Día del Trabajador
Movilidad en Bogotá hoy viernes 1 de mayo de 2026, Día del Trabajador -
Bogotá Tránsito

Durante este viernes 1 de mayo, Bogotá registra movilizaciones asociadas a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Estas actividades generan afectaciones en la movilidad y en la operación del sistema TransMilenio, según reportes oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad y del Portal Bogotá.

11:17 a.m. | Novedades en TransMilenio

Carrera Décima

  • Flota sin paso entre las calles 26 y sexta.
  • Desvíos activos.
  • Estaciones Museo Nacional, San Diego, Las Nieves y San Victorino cerradas.

Eje Ambiental

  • Corredor cerrado.
  • Servicio JF23 retorna en el sector de La Mariposa.
  • Estación Museo del Oro con cierre temporal.
  • La estación Las Aguas solo habilita paso de usuarios hacia la estación Universidades.

Calle 26

  • Servicio KM86 retorna en el Portal El Dorado.
  • Ruta alimentadora del aeropuerto suspendida de forma temporal por manifestación en la calle 26 con carrera 105.

Movilidad este 1 de mayo de 2026

Desde horas de la mañana se presentan concentraciones y desplazamientos de manifestantes en sectores del norte, centro y sur de la ciudad. Las principales afectaciones viales se concentran en corredores centrales, con impacto en el tráfico mixto y en el transporte público. Las autoridades de tránsito mantienen acompañamiento en los puntos de movilización para gestionar el flujo vehicular y realizar cierres o desvíos temporales cuando se requiere.

Corredores con afectación reportada

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, durante la mañana se han presentado novedades en los siguientes puntos:

  • Calle 45 con carrera 15, con afectación en ambos sentidos.
  • Carrera Séptima, especialmente en el tramo entre el Parque Nacional y el centro.
  • Carrera Décima, con paso intermitente por avance de marchas.
  • Calle 26, con afectación puntual por concentración de manifestantes.
  • Calle 19, entre carrera Séptima y carrera Décima.

Estos corredores registran cambios constantes según el desplazamiento de los grupos.

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Operación de TransMilenio este 1 de mayo

El sistema TransMilenio reporta ajustes operativos debido a las manifestaciones. En particular:

  • Rutas troncales y zonales presentan desvíos temporales en sectores de la avenida Caracas, carrera Séptima y calle 45.
  • Algunos servicios TransMiZonales cambian su recorrido para evitar puntos de concentración.
  • Las estaciones cercanas a las movilizaciones operan según la condición de la vía y directrices del operador.

La recomendación institucional es consultar los canales oficiales antes de iniciar desplazamientos.

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