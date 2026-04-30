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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video | Oso andino joven fue avistado cerca del casco urbano de La Calera, Cundinamarca

Video | Oso andino joven fue avistado cerca del casco urbano de La Calera, Cundinamarca

Un equipo especializado en fauna de la Corporación realizó un recorrido en la zona y confirmó su presencia al identificar huellas frescas y estiércol del animal.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Osito andino
Imágenes del oso de anteojos.
CAR

La comunidad del municipio de La Calera, Cundinamarca, reportó el avistamiento de un oso andino joven a pocos kilómetros del casco urbano durante los últimos días de abril. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (SMADR), así como el Cuerpo de Bomberos local, hicieron presencia en el lugar después de la alerta para verificar la presencia de este mamífero.

Un equipo especializado en fauna de la Corporación realizó un recorrido en la zona e identificó huellas frescas y estiércol del animal en cuestión. Según los profesionales, el oso podría estar desorientado y se encontraría a, aproximadamente, unos ocho kilómetros fuera de su área natural de protección.

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“Hacemos el llamado a la comunidad a mantener la calma, el oso de anteojos no representa una amenaza y únicamente puede reaccionar de forma defensiva si se siente acorralado o en riesgo, la ciudadanía debe evitar todo tipo de interacción con el animal e informar de inmediato a la línea 316 524 40 31, habilitada las 24 horas para atención de fauna silvestre”, dijo Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

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Cabe recordar que la cuenca alta del Río Bogotá conecta con ambientes de páramo y bosque alto andino, que corresponden al hábitat natural del oso andino. De hecho, en enero de este año hubo otro reporte de avistamiento en zona rural del municipio de Villapinzón.

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La CAR reiteró que proteger a esta especie requiera de un trabajo articulado, en el que las comunidades cumplen un papel fundamental como primeras defensoras del territorio. Por eso, la entidad enfatizó que es clave la participación activa de la comunidad en jornadas de educación ambiental y sensibilización que se adelantan en los sectores donde se han registrado avistamientos, fortaleciendo así la convivencia responsable con la fauna silvestre.

“Estamos comprometidos con el cuidado y la preservación de la biodiversidad, y seremos enfáticos en socializar y hacer cumplir la normatividad vigente. La caza, persecución o cualquier tipo de agresión contra el oso de anteojos constituye una infracción ambiental y representa una amenaza para la conservación de la especie”, explicó el director Ballesteros.

Paula Rozo
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