Investigan la extraña muerte de joven conductor de plataforma en Bogotá: lo encontraron en un parque

La búsqueda de Darío Forero, un conductor de plataforma en Bogotá, terminó en tragedia este 1 de mayo. Forero fue reportado como desaparecido por sus familiares en redes sociales e iniciaron una incesante cruzada para dar con su paradero en medio de incógnitas y extrañas circunstancias.



Y es que este hombre había sido visto por última vez el pasado 29 de abril a las 4:30 p. m. cerca de la estación de TransMilenio Las Nieves, en la localidad de Santa Fe, cuando conducía su vehículo con el que prestaba el servicio de renta a usuarios de plataformas de transporte. Según el anuncio, en el momento de la desaparición, Forero vestía una chaqueta negra y estaba a bordo de un Nissan March color gris de placas FOO124. Su caso fue difundido en redes sociales y grupos de WhatsApp para solicitar la colaboración de la ciudadanía con su búsqueda.



Lamentablemente, este 1 de mayo se conoció que la familia encontró el cuerpo de Darío Forero en la sede de Bogotá del Instituto de Medicina Legal. Noticias Caracol confirmó que el cadáver del ciudadano llegó a las instalaciones solo un día antes, el 30 de abril. Sin embargo, los resultados de la autopsia todavía son desconocidos, por lo que se plantea una gran incógnita sobre cuál pudo ser el destino de este hombre en el momento de su fallecimiento.



Blu Radio reveló que el cuerpo sin vida de Forero fue encontrado en el parque Islandia, de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Fuentes de la Policía señalaron al medio que la víctima no presentaba signos de violencia. Recae entonces sobre los estudios forenses la responsabilidad de revelar qué pudo ocurrir con el ciudadano para que llegara hasta Bosa, cuando fue visto por última vez en el oriente de la capital.

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Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

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