Vendían estupefacientes en una lechonería de Bogotá, pero una actitud sospechosa los delató

Cuatro personas fueron sorprendidas por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando, presuntamente, estaban dosificando estupefacientes al interior de un establecimiento de comida en la localidad de Suba. El grupo en sus totalidad fue capturado por los oficiales.

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El procedimiento se realizó en el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, durante labores de control adelantadas por unidades del Grupo Antiextorsión y uniformados del CAI Aures. Según informó la institución, los hechos ocurrieron dentro de una lechonería donde los policías realizaban verificaciones de rutina. Durante la inspección, varias personas adoptaron una actitud sospechosa e intentaron evadir el registro, lo que llevó a una intervención más detallada en el lugar. En el establecimiento, las autoridades encontraron sobre una bandeja metálica diferentes tipos de sustancias ilícitas listas para su distribución.

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En el operativo fueron incautados aproximadamente cuatro kilos de marihuana, además de cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina. También se hallaron elementos utilizados para la dosificación de estas sustancias, así como varios teléfonos celulares que fueron incautados.



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Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural, según detalló el teniente coronel Julio Botero, comandante Estación de Policía Suba.

La Policía reiteró que continuará desarrollando operativos contra el microtráfico e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que afecte la seguridad y la convivencia en la ciudad.

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Paula Rozo

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