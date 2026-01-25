Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: fuertes lluvias causan inundaciones y trancones este domingo

La Secretaría de Movilidad de Bogotá alertó que hay afectaciones en el tráfico de la ciudad por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en distintos puntos. Varias vías principales presentan encharcamientos o fallas semafóricas tras las precipitaciones, lo cual puede causar largos trancones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, a esta hora llueve en las siguientes localidades: Suba, Fontibón, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe. "Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad, conduce con precaución", afirma el Distrito.



5:17 p. m. charcos en varios puntos de la Av. Boyacá

Debido a fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en la intersección de la Av. Boyacá con calle 39B Sur. También en la intersección de la Av. Boyacá con Carrera 24.

[05:10 p.m. ]#GestiónDelTráfico| Debido a fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en la intersección de la Av. Boyacá con calle 39B Sur.



⚠️Transita con precaución ⚠️ pic.twitter.com/fQWdvaFqAt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 25, 2026

4:20 p. m. Falla semafórica en la Av. Esperanza

Se presenta falla semafórica en la intersección de la Av. Esperanza con carrera 50. "Grupo Guía gestiona la movilidad en el punto. Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas", indicó Bogotá Tránsito.

Publicidad

4 p. m. encharcamientos en varios puntos

Debido a fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en:



Av. Calle 80 con carrera 120

Carrera 50 con Av. Esperanza

Av. Cali con calle 132

Calle 13 con carrera 38

Calle 53 con carrera 36A

Av. Boyacá con Carrera 24



NOTICIAS CARACOL DIGITAL

