Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: fuertes lluvias causan inundaciones y trancones este domingo

Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: fuertes lluvias causan inundaciones y trancones este domingo

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, en la tarde de este domingo 25 de enero llueve en nueve localidades, causando afectaciones en la movilidad.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de ene, 2026
Encharcamientos por lluvias en Bogotá.
Encharcamientos por lluvias en Bogotá.
Bogotá Tránsito

La Secretaría de Movilidad de Bogotá alertó que hay afectaciones en el tráfico de la ciudad por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en distintos puntos. Varias vías principales presentan encharcamientos o fallas semafóricas tras las precipitaciones, lo cual puede causar largos trancones.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, a esta hora llueve en las siguientes localidades: Suba, Fontibón, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe. "Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad, conduce con precaución", afirma el Distrito.

5:17 p. m. charcos en varios puntos de la Av. Boyacá

Debido a fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en la intersección de la Av. Boyacá con calle 39B Sur. También en la intersección de la Av. Boyacá con Carrera 24.

4:20 p. m. Falla semafórica en la Av. Esperanza

Se presenta falla semafórica en la intersección de la Av. Esperanza con carrera 50. "Grupo Guía gestiona la movilidad en el punto. Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas", indicó Bogotá Tránsito.

4 p. m. encharcamientos en varios puntos

Debido a fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en:

  • Av. Calle 80 con carrera 120
  • Carrera 50 con Av. Esperanza
  • Av. Cali con calle 132
  • Calle 13 con carrera 38
  • Calle 53 con carrera 36A
  • Av. Boyacá con Carrera 24

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

