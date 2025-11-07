En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá hoy: hay bloqueo en calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado por manifestaciones

Movilidad en Bogotá hoy: hay bloqueo en calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado por manifestaciones

Hasta el momento se reportan afectaciones en la troncal de Transmilenio y otros cierres. Esto se sabe

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Noticias Caracol - 2025-11-07T110138.873.jpg
Manifestaciones en Bogotá. -
Foto: archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad