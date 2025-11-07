Movilidad en Bogotá hoy: hay bloqueo en calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado por manifestaciones

Desde la mañana de este viernes 7 de noviembre se registran manifestaciones en Bogotá. A la altura de la calle 26, decenas de manifestantes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se concentraron en este punto, bloqueando no solo la movilidad particular hacia puntos claves de la ciudad como el aeropuerto El Dorado, sino también la troncal de Transmilenio.

Hasta el momento, las estaciones de Transmilenio afectadas son las siguientes:



Normandía

Modelia

Portal El Dorado

Aeropuerto

"Debido a bloqueos en la vía por parte de grupo de manifestantes, por motivos ajenos a la operación, buses de TransMilenio hacen retorno en Av Rojas. Cierran temporalmente las estaciones Normandía, Modelia, Portal El Dorado y Aeropuerto", explicó la entidad.

Noticia en desarrollo...