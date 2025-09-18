Movilidad en Bogotá hoy: reportan gran trancón cerca a Portal Américas este 18 de septiembre de 2025

Publicidad
Este jueves, 18 de septiembre de 2025, se registra gran trancón en la avenida Villavicencio, a la altura de la intersección con la avenida Ciudad de Cali, en sentido sur-norte. La situación ha generado un represamiento de buses troncales, afectando tanto el ingreso como la operación interna del Portal Américas.
Según la empresa de TransMilenio, la movilidad en la zona se encuentra comprometida, y personal operativo ya se encuentra en desplazamiento para intentar agilizar el paso y mitigar el impacto en el servicio. La recomendación para los usuarios tener en cuenta que los servicios troncales podrían presentar demoras en su frecuencia habitual.
Noticia en desarrollo