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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mujer cayó desde un sexto piso en la Universidad Sergio Arboleda: autoridades investigan los hechos

Mujer cayó desde un sexto piso en la Universidad Sergio Arboleda: autoridades investigan los hechos

Autoridades se encuentran en las instalaciones de la universidad atendiendo la situación. La Universidad canceló las clases y evacuó a los estudiantes.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Universidad Sergio Arboleda
Foto: Colprensa

Las autoridades de Bogotá investigan los hechos que ocurrieron este lunes 20 de abril en instalaciones del a Universidad Sergio Arboleda, luego de que una mujer cayera desde uno de los edificios del centro educativo, específicamente en la sede de la calle 74 con carrera 14.

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Según los reportes preliminares, se trataría de una estudiante del plantel que murió a causa de la caída. La Policía Metropolitana de Bogotá tan solo ha confirmado que se encuentra atendiendo el fallecimiento de una mujer en instalaciones de la universidad, sin señalar de quién se trata, si era estudiante o detalles sobre lo ocurrido.

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Los hechos ocurrieron sobre las 3:45 de la tarde de este lunes y, según se supo por reportes de las autoridades y de redes sociales, la mujer cayó desde el edificio del bloque derecho hacia la plazoleta principal. Ante lo ocurrido, la universidad evacuó a los demás estudiantes presentes en el plantel, mientras llegaron ambulancias y autoridades para atender los hechos.

"Les informamos que las clases de pregrado y postgrado de hoy, 20 de abril de 2026, se cancelan a partir de este momento. Mañana, las actividades académicas se retomarán en las modalidades y horarios habituales", fue el correo institucional que envió la Universidad Sergio Arboleda a todos los estudiantes tras lo ocurrido cancelando sus clases.

Por ahora, las autoridades se encuentran investigando los motivos por los que la mujer cayó desde el sexto piso. De la misma forma, la universidad no ha emitido ningún comunicado al respecto.

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Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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