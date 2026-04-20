Carmen Villalobos, actriz de 'Sin senos sí hay paraíso', habla de crimen en set que dejó 3 muertos

“Es muy difícil asimilar todo lo que pasó”, manifestó la actriz Carmen Villalobos tras conocerse el crimen ocurrido en inmediaciones del set de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, donde murieron tres personas producto, al parecer, de un altercado. Un sujeto asesinó a dos trabajadores de la producción y, en medio de la riña, también perdió la vida.



Como Nicolás Perdomo y Henry Martínez fueron identificados los dos hombres de la producción muertos en estos hechos. Al parecer, el homicida atacó a las víctimas con un bisturí. Aunque al principio se enfocaron las investigaciones hacia un supuesto intento de hurto, dicha hipótesis fue descartada por las fluoridates.

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A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos dijo lo siguiente: “Ya todos saben lo que pasó. Para mí han sido horas muy tristes, en medio de una alegría. Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos una familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos”.

Agregó Villalobos que “son muchas horas diarias viviendo el día a día en un set, bailando, escuchando chistes, bailando mientras trabajamos en lo que amamos. Es muy difícil asimilar todo lo que pasó. Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a un ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”.



Sobre Nicolás Perdomo, la actriz dijo que “Dios te reciba en su santo reino. Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa. Gracias por el tiempo compartido, por los abrazos y las sonrisas al llegar al set. Te vamos a extrañar muchísimo”.



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Hipótesis sobre crimen en set de ‘Sin senos sí hay paraíso’

El alcalde Carlos Fernando Galán entregó ante medios de comunicación la hipótesis sobre lo sucedido. “No se trató de un hurto, no se trató de un hecho sicarial. Se trató de una agresión de una persona que tenía una situación, al parecer, médica y de salud mental, que agredió a una persona que hacía parte del equipo de producción de una serie. Reaccionaron sus compañeros ante la agresión. Otro de sus compañeros de la víctima resultó también afectado y murió por la agresión que le hizo este delincuente y los que reaccionaron también lesionaron al agresor y murió. Eso fue lo que ocurrió, pero no se trató de un hecho de hurto o sicarial”.

Agregó Galán que “la investigación está avanzando para esclarecer por completo los hechos y la investigación previa de la actuación de este agresor”.

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Por su parte, el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, insistió en que lo ocurrido “no fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente fueron unos hechos de intolerancia”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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