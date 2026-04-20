La cronología del ataque en set de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso 4’ en Bogotá, según Policía

Bogotá y el mundo del entretenimiento colombiano están consternados por la tragedia que tuvo lugar en el set de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso 4’, instalado en el barrio Los Laches, de Santa Fe. Dos personas que hacían parte de la logística fueron asesinadas con arma cortopunzante, por un atacante que también falleció.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, reveló aspectos clave que hacen parte de la investigación y aclaró cómo ocurrieron los hechos ante la mezcla de versiones. En las últimas horas también se conoció una grabación que confirmaría la hipótesis principal.



Así ocurrieron los hechos

En la institución se analizaron casi 35 horas de videos, entrevistas e inspecciones para reconstruir los hechos que habrían ocurrido cerca de las 2:50 p. m. del sábado 18 de abril. El comandante de la Mebog precisó que esta agresión no habría iniciado por un intento de hurto, como indicaban algunos testimonios. El atacante tampoco intentó ingresar al lugar de grabación, sino que atentó directamente contra una persona que estaba fuera del set.

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“Una persona pasa una vez, se devuelve y sin mediar palabra lo ataca (...) tan solo por la espalda con un arma cortopunzante, lo ataca indiscriminadamente, de forma agresiva, produciéndole una herida mortal”, relató el general Cristancho en entrevista con Blu Radio.

Ante el ataque, miembros de la producción salieron del espacio en el que estaban para intentar reducir al agresor. En ese momento, el atacante arremetió contra otras dos personas del equipo; una falleció y otra quedó herida. Finalmente, quienes fueron tras este hombre le causaron heridas que desembocaron en su muerte.



Un video que muestra el punto de vista de varias cámaras de seguridad permite confirmar lo narrado por las autoridades. De hecho, la primera víctima estaba recargada sobre la reja y hablando, aparentemente, con dos personas cuando fue atacada. Uno de los testigos huye, mientras que otro hombre toma lo que parece ser un objeto contundente para ir tras el agresor.



Poco a poco, más personas salen del lugar de grabación hasta que la primera víctima se tiende en el suelo. Posteriormente, entra al set y se recuesta. Los hombres que perdieron la vida en este episodio fueron identificados como Nicolás Perdomo y Henry Martínez.



¿Qué se sabe sobre el agresor?

Cristancho afirmó que el atacante, José Cubillos, era un hombre de 24 años, originario de Bogotá, que vivía en el barrio Nuevo Muzu. “Esta persona había sido denunciada por el delito de amenazas”, reveló el uniformado.



A esto se suma su historial clínico, en el que se detalla un diagnóstico de trastorno psicótico asociado al consumo de estupefacientes, con episodios de desorganización del pensamiento y diagnóstico diferencial de esquizofrenia.

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“Esta persona ya había sido atendida y hospitalizada por temas psiquiátricos y drogadicción en varios institutos”, explicó el comandante.

Estos antecedentes se suman a un episodio reciente ocurrido en el Instituto Roosevelt el viernes 17 de abril, cuando el hombre acudió a solicitar una historia clínica que no fue encontrada. Según las autoridades, el sujeto se tornó agresivo, por lo que fue retirado por personal de seguridad, quienes además le incautaron un arma cortopunzante.



Paula Rozo

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