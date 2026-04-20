¿Viene un crisis de movilidad en Bogotá? Buses intermunicipales ya no saldrían del Portal Calle 80

Hay alerta en Subachoque, El Rosal, Facatativá y otros municipios aledaños del corredor occidental de la sabana de Bogotá ante la posibilidad de que las flotas intermunicipales dejen de prestar servicios en el Portal de la calle 80 desde mayo. Los mandatarios de estos municipios piden que se establezca una mesa técnica para llegar a soluciones ante la inminente decisión que generaría fuertes impactos contra los usuarios.



El alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho, envió una solicitud formal al alcalde Carlos Fernando Galán, de Bogotá, para que se instale una mesa técnica de alto nivel con el propósito de abordar esta situación que ha sido calificada como crítica. Esto, teniendo en cuenta las afectaciones que podría acarrear en materia de movilidad, seguridad e impacto económico. “Venimos por la defensa de los usuarios. No puede seguirse trasladando un problema de comunicación institucional, de falta de articulación y de planeación del sistema, al bolsillo de quienes todos los días usan el transporte público”, señaló Camacho.

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Y es que la decisión de retirar las flotas de buses obedecería a factores como el ingreso de más de 100 vehículos por hora, cuando el portal tiene una capacidad máxima de 54 vehículos por hora. La situación ha desembocado en que este punto de TransMilenio ahora registre congestión y sobrecarga de la operación, según detalló la Secretaría de Movilidad.



La alerta por parte de los municipios

El llamado del alcalde de Subachoque es que las decisiones que se toman en este asunto deben priorizar “la estabilidad del servicio, la equidad territorial y la protección económica de las familias”. Camacho enfatiza que también debe tenerse en cuenta el contexto en el que se establece al transporte como un servicio esencial en la región.

Las alcaldías y las empresas transportadoras solicitan la instalación de la mesa con cifras en mano. Un análisis técnico vaticina que habría un aumento proyectado de hasta un 40 % en la tarifa, sumado al incremento del 17 % aplicado en enero de 2026, más congestión en la calle 80 y avenidas alternas como la Boyacá y La Esperanza, pérdida de la integración directa al sistema TransMilenio, obligando a transbordos adicionales e incremento de la inseguridad ciudadana y vial, al exponer a los usuarios en paraderos sobre vía pública.



“Durante los cerca de 26 años de operación del sistema de integración en el Portal de la Calle 80, se ha evidenciado un desfase estructural progresivo entre la capacidad instalada y la demanda real del servicio, producto del crecimiento poblacional, la expansión urbana de la Sabana Occidente y la consolidación de nuevos polos logísticos”, señalan en el diagnóstico, que advierte que la modernización de la infraestructura, tecnología y gestión operativa no ha respondido a los cambios ya mencionados.



¿Qué responde el Distrito?

La Secretaría de Movilidad respondió en un comunicado que ya se están adelantando mesas de trabajo con las empresas de transporte que se verían involucradas en esta decisión. El objetivo será buscar soluciones a problemas como:



Congestión y sobrecarga en la operación en el Portal .

. Ascenso y descenso de pasajeros en sitios no autorizados .

. Sobreoferta vehicular en el corredor de la calle 80 .

. Riesgos de siniestros viales asociados al cruce de usuarios en puntos no autorizados.

asociados al cruce de usuarios en puntos no autorizados. Ocupación de la calzada por regulación de vehículos en vía.

La entidad precisó que, hasta la fecha, no se han definido medidas concretas a implementar. Además, aclaró que ya se han realizado tres mesas de trabajo en las que se han socializado alternativas para su análisis y discusión, así como propuestas para definir acciones conjuntas. Para este lunes 20 de abril, de hecho, está programada una reunión con los municipios involucrados para dar continuidad a estos ejercicios de evaluación.



“Luego de surtidas estas mesas técnicas, se definirán las acciones temporales que permitan mejorar la situación del Portal 80 de TransMilenio y del corredor. Una vez medido su impacto y efectividad, serán reglamentadas mediante acto administrativo”, señaló Movilidad.

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Paula Rozo

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