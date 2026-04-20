Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy 20 de abril: bloqueos afectan operación de TransMilenio en la NQS

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó en la tarde de este 20 de abril manifestaciones de vendedores informales en la NQS con calle 34, lo que ha causado la suspensión de varias estaciones de TransMilenio. Más de 94 mil usuarios se han visto afectados mientras autoridades implementan desvíos y cierres viales en puntos estratégicos de la ciudad.

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Las protestas que se desarrollan en la NQS y la calle 26 están relacionadas con el rechazo de vendedores informales a un decreto emitido por la administración distrital, el cual regula el uso del espacio público en la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, la medida establece restricciones a ciertas actividades realizadas en la vía pública, como procedimientos odontológicos, tatuajes o perforaciones, además del uso de pipetas de gas que no cumplan con las normas vigentes.



Las autoridades han señalado que la regulación busca ordenar el uso del espacio público y mejorar las condiciones de seguridad, mientras que los manifestantes consideran que la norma afecta sus actividades económicas.



Bloqueos de vendedores informales afectan operación de TransMilenio en la NQS

3:02 p. m.

La más reciente información entregada por el sistema de transporte indica que 82.851 usuarios continúan afectados por los bloqueos en el sector de la NQS con calle 34.



A esta hora, siguen sin prestar servicio las estaciones: 7 de Agosto, Movistar Arena, Campín–UAN, Universidad Nacional, CAD, Av. El Dorado, Paloquemao y Ricaurte (NQS), debido a que las condiciones de seguridad en la zona aún no permiten la reanudación de la operación.

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De igual manera, se mantienen los desvíos en varias rutas del componente TransMiZonal, que continúan modificando sus recorridos en inmediaciones de la NQS con calle 26. Las rutas que siguen operando con cambios son: 599, 192, 191, T26, T163, SE14, T11, HB631, HA605, HB608, K319 y HA708.

Las autoridades reiteraron que el servicio será restablecido de forma gradual una vez se levanten los bloqueos y existan condiciones que permitan garantizar la seguridad de usuarios y personal operativo.



2:35 p. m.

Autoridades de tránsito reportaron que manifestantes volvieron a ocupar la calzada en ambos sentidos de la NQS, lo que obligó a implementar cierres viales a la altura de la calle 26 y la avenida Américas. Unidades en terreno permanecen en el sector para regular el tráfico y evitar mayores congestiones.

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Las autoridades recomiendan a los ciudadanos buscar rutas alternas y consultar los reportes oficiales antes de iniciar sus recorridos, debido a que la situación continúa en desarrollo y puede generar nuevos cierres o cambios en el transporte público.



2:33 p. m.

El más reciente balance indica que 94.040 usuarios resultan afectados por los bloqueos en la NQS con calle 34.

Debido a la situación, varias rutas del componente TransMiZonal realizan desvíos en la NQS con calle 26. Entre las rutas modificadas se encuentran: 599, 192, 191, T26, T163, SE14, T11, HB631, HA605, HB608, K319 y HA708.



2:13 p. m.

Para mitigar la afectación en la troncal NQS, algunos servicios troncales ajustaron sus recorridos. El servicio BK16 comenzó a operar por la troncal Caracas, mientras que el servicio GK43 inició retornos en la estación Corferias.

En ese momento, el número de usuarios afectados alcanzaba 77.323 personas.



1:58 p. m.

Los primeros reportes confirmaron la suspensión del servicio en varias estaciones ubicadas en la troncal NQS debido a bloqueos en el sector de la calle 34.

Las estaciones sin operación fueron: 7 de Agosto, Movistar Arena, Campín–UAN, Universidad Nacional, CAD, Av. El Dorado, Paloquemao y Ricaurte (NQS).

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Las autoridades indicaron que el servicio se restablecerá cuando existan condiciones de seguridad para los usuarios y el personal operativo.



Nuevas medidas para vendedores informales en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá presentó el decreto 117 de 2026, una medida que establece nuevas medidas para recuperar el espacio público de la capital. Desde el Distrito han insistido en que la normativa busca ponerle "orden" al comercio informal presente en la ciudad y mejorar la movilidad de los peatones, pero no afectar la realidad de miles de familias que dependen de este tipo de negocios.

El decreto es claro al definir qué tipo de actividades ya no tendrán cabida en los andenes y plazas de la ciudad. Entre las prohibiciones más drásticas se encuentra la prestación de servicios que requieren condiciones sanitarias especiales, tales como la ortodoncia, odontología, realización de tatuajes, piercings y peluquerías ambulantes. Las autoridades han argumentado que estas prácticas representan un grave riesgo para la salud pública al realizarse sin las condiciones de higiene necesarias.

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"Algunas actividades como los piercings, los tatuajes, los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos de ortodoncia odontológicos. Todo eso queda absolutamente prohibido y será evidentemente regulado por parte de la administración Distrital y de la policía metropolitana de Bogotá", señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Asimismo, queda prohibida la comercialización de animales en el espacio público, la venta de sustancias ilegales y la oferta de armas cortopunzantes. Un punto de especial énfasis para el Distrito es la erradicación del trabajo infantil en las actividades comerciales informales, una problemática que la nueva norma busca combatir frontalmente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co