Distrito presenta nuevas medidas para vendedores ambulantes: estas son las actividades prohibidas

La Alcaldía de Bogotá ha presentado el decreto 117 de 2026, una medida que establece nuevas medidas para recuperar el espacio público de la capital. Desde el Distrito han insistido en que la normativa busca ponerle "orden" al comercio informal presente en la ciudad y mejorar la movilidad de los peatones, pero no afectar la realidad de miles de familias que dependen de este tipo de negocios.



Actividades de comercio prohibidas en las calles de Bogotá

El decreto es claro al definir qué tipo de actividades ya no tendrán cabida en los andenes y plazas de la ciudad. Entre las prohibiciones más drásticas se encuentra la prestación de servicios que requieren condiciones sanitarias especiales, tales como la ortodoncia, odontología, realización de tatuajes, piercings y peluquerías ambulantes. Las autoridades han argumentado que estas prácticas representan un grave riesgo para la salud pública al realizarse sin las condiciones de higiene necesarias.

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"Algunas actividades como los piercings, los tatuajes, los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos de ortodoncia odontológicos. Todo eso queda absolutamente prohibido y será evidentemente regulado por parte de la administración Distrital y de la policía metropolitana de Bogotá", señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Asimismo, queda prohibida la comercialización de animales en el espacio público, la venta de sustancias ilegales y la oferta de armas cortopunzantes. Un punto de especial énfasis para el Distrito es la erradicación del trabajo infantil en las actividades comerciales informales, una problemática que la nueva norma busca combatir frontalmente.



“Esto no es un decreto contra las personas vulnerables que ejercen venta informal en el espacio público. Con ellos queremos organizar. Sí vamos a combatir las mafias que existen hoy en el espacio público, las que sub arriendan, las que venden o ejercen algún tipo de economía ilegal en el espacio público, contra ellos sí vamos a actuar”, aseguró el funcionario distrital.



Nuevas medidas para uso de pipetas de gas en calles

El decreto también establece luna restricción al uso de pipetas de gas por parte de los vendedores ambulantes de alimentos. Según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, el objetivo es reducir gradualmente estos elementos en las calles debido al enorme riesgo de seguridad que representan. "Las pipetas serán reguladas, solamente se podrán usar aquellas que tienen autorización por parte de la administración Distrital. El gas licuado es un servicio público domiciliario, y en ese sentido, la única condición que permite que se utilice la pipeta es una autorización por parte del Distrito", detalló.



Así las cosas, a partir de ahora, solo se podrán utilizar pipetas de gas si cuentan con una autorización expresa de las entidades del Distrito. Quintero aclaró que no se busca impedir el trabajo de los vendedores, sino garantizar que el uso de combustibles, que son servicios públicos domiciliarios, se haga bajo condiciones reguladas para evitar tragedias.

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Para organizar las calles de la ciudad, el decreto 117 de 2026 introduce dos figuras clave, las Zonas de Manejo Especial y las Zonas de Aprovechamiento Económico. Según explicó el Distrito, las primeras corresponden a lugares donde, por razones de seguridad, se prohibirá totalmente la venta informal. La Secretaría de Seguridad tiene un plazo de seis meses para delimitar estas áreas, que incluirán sectores aledaños a estaciones de policía, bases militares, embajadas y despachos judiciales.

Por otro lado, las otras zonas serán los espacios regulados donde se permitirá la actividad comercial de acuerdo con las cargas de ocupación definidas por la Defensoría del Espacio Público. A estas zonas llegarán los vendedores que sean reubicados de los puntos restringidos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararoltv.com.co