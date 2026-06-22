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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mujer fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un hotel de Bogotá: ingresó acompañada

Mujer fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un hotel de Bogotá: ingresó acompañada

Las autoridades investigan este misterioso caso ocurrido en la capital. La víctima era oriunda de Norte de Santander.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Cuerpo hallado. Imagen de referencia.
Colprensa

Las autoridades en Bogotá confirmaron este 22 de junio el escabroso hallazgo del cuerpo de una mujer que estaba dentro de una maleta, que estaba en la habitación de un hotel o Airbnb. El misterioso caso ahora es materia de investigación por parte de las entidades encargadas. La información fue confirmada inicialmente por una fuente de la Policía Metropolitana de Bogotá a Noticias Caracol.

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De acuerdo con la información disponible, conocida por este medio, el hallazgo se produjo en la localidad de Chapinero, en jurisdicción del CAI Virrey, específicamente en la calle 95 con carrera 21. Aunque el nombre de la víctima no se ha dado a conocer oficialmente, se sabe que sería una ciudadana colombiana, oriunda de Cúcuta (Norte de Santander).
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El cuerpo dentro de la maleta, al parecer, estaba en una habitación del séptimo piso de una de las edificaciones que se encuentran en estas coordenadas. Según la información preliminar, que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, la mujer habría ingresado al establecimiento acompañada de una persona, que al parecer sería de nacionalidad estadounidense. Se desconoce si es hombre o mujer y su paradero actual.

De momento, el caso fue asumido por el Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía, que adelanta los actos urgentes en estos intantes, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte.

Mientras que se esclarecen los hechos, las autoridades están manejando el caso como una muerte violenta (con mecanismo por establecer) y continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

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María Paula Rodríguez Rozo
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