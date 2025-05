Mujer que denunció abusos en hogar del ICBF afirma que atacaron su casa en Bogotá: "Da miedo"

Luego de que fuera enviado a la cárcel el presunto responsable de abusar sexualmente a por lo menos tres menores en un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá, una de las madres que denunció los hechos, Margie Espinel, indicó que atacaron su casa, y que en los últimos días ha recibido amenazas.

“Una moto empezó a rondar la casa, es la casa de mi mamá, porque es la dirección que aparece en los registros. Allá llegaron y le rompieron los vidrios. Además, nos han hecho llamadas y nos han enviado mensajes amenazándome”, afirmó la mujer para Caracol Radio.

Afirmó, además, que otros padres de familia que han reportado que sus hijos habrían sido víctimas de estos abusos también han recibido amenazas, y que teme que el proceso no avance y el presunto responsable, Freddy Arley Castellanos, quede libre "por vencimiento de términos".

“Claro que da miedo, yo soy mamá de 2 niños, pero no me van a callar. Lo que buscamos es justicia, exigir justicia no creo que sea un delito. Estamos hablando con el abogado, pero nosotras no confiamos en nadie y preferimos que eso lo maneje el abogado", añadió Espinel a la emisora.

Dijo, además, que los trabajadores del hogar infantil Canadá sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal, tampoco habrían respondido: “Como si se las hubiera tragado la tierra, la coordinadora no aparece, ni las profesoras, nadie aparece".

"Hay 10 casos confirmados": mamá que denunció abusos del ICBF

En un video de TikTok, Espinel afirmó que "ya hay 10 casos confirmados" de los abusos de quien era el profesor de la institución, a pesar de que a la Fiscalía General de la Nación llegaron únicamente tres denuncias formales.

El caso se dio a conocer luego de que la hija de Espinel le comentara a la mamá que Castellanos "le daba besos en la boca (…) y en sus partes íntimas". Luego de que se viralizara su testimonio, el ICBF decidió cerrar de manera temporal y preventiva ese hogar infantil, por lo que los demás niños que asistían a esta unidad fueron reubicados en otros hogares comunitarios de la capital colombiana.

Espinel mencionó que alguien en redes sociales está tratando de "limpiar el buen nombre" de Castellanos diciendo que ella es modelo webcam.

"Un trabajo no define a una persona. Yo salgo de un estudio y llego a la casa a ser una mamá común y corriente de mis dos hijas. (...) Mi imagen no me interesa en estos momentos, solo me interesa que se haga justicia", dijo, por lo que le pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Mujer le ayudó a Freddy Arley Castellanos a esconderse

Castellanos, quien llevaba 10 años ejerciendo labores de docencia tanto en instituciones públicas como privadas, fue enviado a la cárcel La Modelo luego de ser detenido el pasado 6 de mayo. Las autoridades le imputaron los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años.

La Fiscalía indicó en un comunicado que gracias a "las denuncias recibidas formalmente, las valoraciones hechas a las víctimas por un equipo especializado de psicólogos e investigadores, y los dictámenes periciales" de Medicina Legal, se pudo establecer que este hombre "habría aprovechado su condición de cuidador para simular juegos con los menores de edad de tres años que estaban a su cargo y sometido a actividades de tipo sexual entre marzo y abril del año en curso".

Noticias Caracol conoció que su captura se logró en un trabajo articulado entre la Fiscalía y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá. Castellano intentaba evadir a la justicia, pues estaba disfrazado con un gorro unas gafas y una bufanda, y se ocultaba en la casa de su mejor amiga en la localidad de Bosa. Se presume que tenía como plan huir de la capital.

"Lo estaba escondiendo una amiga. De pronto ella no sabía que a esta persona lo estábamos buscando bajo estos delitos, pero pues gracias al análisis de todo el círculo familiar y su entorno social pudimos llegar a él (...) Fueron tres días de búsqueda de esta persona. Usamos a más de 35 investigadores para ubicar y localizarla", detalló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por lo pronto, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que se puso en marcha un plan de respuesta integral y se brindó acompañamiento psicosocial a las familias de las víctimas. La Fiscalía, por su parte, analiza más casos dados a conocer para determinar si lo anexan al proceso que avanza en contra de Castellanos.

