Encapuchados irrumpieron en la Universidad Nacional sede Bogotá y amenazaron con activar explosivos

La Universidad Nacional denunció este miércoles que encapuchados ingresaron al plantel de la sede Bogotá con panfletos e intimidando a la comunidad estudiantil amenazando con la activación de explosivos. Estas personas se identificaron como integrantes de la Unión Clandestina Popular y del Movimiento Bolivariano Farc-EP.



A través de un comunicado, la Unal explicó que, “en primer momento, estas personas solicitaron a la comunidad que se encontraba en un edificio de Aulas de Ciencias Humanas (212) que debía evacuar, pues armarían y activarían allí artefactos explosivos. Ante esta advertencia, un grupo de estudiantes y profesores presente en el lugar los rodeó y solicitó su retiro pacífico, argumentando que ellos eran los responsables del asesinato reciente del estudiante de la Sede Medellín, Mateo Pérez”.

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Agregó la universidad que, “una vez se conoció este hecho, la vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad declaró alerta naranja y tomó acciones para controlar esta situación. La Institución rechaza estos hechos que pretenden sembrar el miedo en nuestra comunidad y adelantar acciones violentas irrumpiendo en las actividades cotidianas. Se solicita a la comunidad universitaria atender las indicaciones del equipo de emergencia, mantener la calma y atender los mensajes de los medios oficiales de la Universidad”.



Rector de la Universidad Nacional se pronuncia sobre entrada de encapuchados a campus

El rector José Ismael Peña se pronunció a través de sus redes sociales y dijo que “en la Universidad Nacional tienen cabida todas las formas de expresión, pero no toleraremos aquellas que inviten a la violencia y pongan riesgo a miembros de nuestra comunidad. Un reconocimiento a los profesores y estudiantes que, de forma pacífica, defendieron su derecho de habitar un campus sin violencia”.

Añadió el rector que “invito a la comunidad universitaria a atender las indicaciones del equipo de emergencia, mantener la calma y recibir los mensajes de los medios oficiales de la Universidad”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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