Encapuchados irrumpieron en la Universidad Nacional sede Bogotá y amenazaron con activar explosivos

La Universidad Nacional denunció este miércoles que encapuchados ingresaron al plantel de la sede Bogotá con panfletos e intimidando a la comunidad estudiantil amenazando con la activación de explosivos. Estas personas se identificaron como integrantes de la Unión Clandestina Popular y del Movimiento Bolivariano Farc-EP.
A través de un comunicado, la Unal explicó que, “en primer momento, estas personas solicitaron a la comunidad que se encontraba en un edificio de Aulas de Ciencias Humanas (212) que debía evacuar, pues armarían y activarían allí artefactos explosivos. Ante esta advertencia, un grupo de estudiantes y profesores presente en el lugar los rodeó y solicitó su retiro pacífico, argumentando que ellos eran los responsables del asesinato reciente del estudiante de la Sede Medellín, Mateo Pérez”.
Agregó la universidad que, “una vez se conoció este hecho, la vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad declaró alerta naranja y tomó acciones para controlar esta situación. La Institución rechaza estos hechos que pretenden sembrar el miedo en nuestra comunidad y adelantar acciones violentas irrumpiendo en las actividades cotidianas. Se solicita a la comunidad universitaria atender las indicaciones del equipo de emergencia, mantener la calma y atender los mensajes de los medios oficiales de la Universidad”.
Rector de la Universidad Nacional se pronuncia sobre entrada de encapuchados a campus
El rector José Ismael Peña se pronunció a través de sus redes sociales y dijo que “en la Universidad Nacional tienen cabida todas las formas de expresión, pero no toleraremos aquellas que inviten a la violencia y pongan riesgo a miembros de nuestra comunidad. Un reconocimiento a los profesores y estudiantes que, de forma pacífica, defendieron su derecho de habitar un campus sin violencia”.
Añadió el rector que “invito a la comunidad universitaria a atender las indicaciones del equipo de emergencia, mantener la calma y recibir los mensajes de los medios oficiales de la Universidad”.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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