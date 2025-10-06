En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fiscalía habría identificado a autores de crimen de B King y Regio Clown en México: las hipótesis

Fiscalía habría identificado a autores de crimen de B King y Regio Clown en México: las hipótesis

Las autoridades tendrían los nombres de los presuntos responsables del asesinato de los dos artistas. Medios locales hablaron de las líneas de investigación en el homicidio. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de oct, 2025
Fiscalía habría identificado a autores de crimen de B King y Regio Clown
